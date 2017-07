Vier Digitalradios mit DAB+ bei real

Bei der Supermarktkette real gibt es in dieser Woche gleich vier Digitalradios mit DAB+ im Angebot. Wie haben den Schnäppchen-Check gemacht.

Boombox von Telefunken mit DAB+ bei real Allen Unkenrufen zum Trotz sind klassische Radiomodelle noch nicht out. Digitalradios mit DAB+ trotzen sogar den allgemein rückläufigen Verkaufszahlen im Consumer Electronics-Sektor und gelten nach wie vor als Trendprodukte. Kein Wunder also, dass die Supermarktkette real in dieser Woche gleich vier Modelle mit unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen im Angebot hat.

Zwei kompakte Radios

Für Einsteiger gibt es das Lenco PDR-19BK, ein kompaktes Radio mit UKW- und DAB/DAB+-Empfang, das auch einen Kopfhöreranschluss besitzt und einen integrierten Li-Ionen-Akku mit bis zu sieben Spielstunden. Auch ein Netzadapter wird mitgeliefert. Das kleine Modell, das sich auch sehr gut als Reiseradio eignet, verkauft real für 27,95 Euro. Das ist im Moment Preisrekord, denn im Internet kostet es im Schnitt rund zehn Euro mehr, und selbst gebraucht bekommt man es nicht für unter 29 Euro.

Ebenfalls kompakt, aber mit ein paar Extras ausgestattet ist das Technaxx BT-X29. Das Modell verfügt über Radioempfang via UKW und DAB/DAB+ mit Farbdisplay und dient auch als Bluetooth-Lautsprecher und Musikabspieler, dank integriertem microSD-Kartenslot. Ferner besitzt das kleine Modell Kalender, Uhrzeit und eine Weck-Funktion. Ebenfalls vorhanden ist eine Freisprech-Einrichtung.

Es handelt sich um ein Gerät, das beispielsweise im Urlaub eigene Musikdateien abspielt oder eine Internetradio-Station vom Smartphone streamt. Unterwegs fungiert es auch als terrestrisches Digitalradio. real verkauft das Technaxx BT-X29 für 49,95 Euro. Das ist im Schnitt ebenfalls rund zehn Euro günstiger als in Online-Shops.

Tischradio und Boombox

Wer einen wenig besseren Klang möchte, für den gibt es bei real in dieser Woche das Tischradio RD1002 der Marke Telefunken, das über zwei eingebaute Stereo-Lautsprecher verfügt und ansonsten Radioempfang über UKW und DAB/DAB+ bietet. Außerdem besitzt das Modell eine Weckfunktion. real verkauft dieses Radio ebenfalls für 49,95 Euro. Auch hier gilt: Das real-Angebot ist günstiger als in Online-Shops, wo es ab rund 55 Euro verkauft wird.

Ebenfalls von der Marke Telefunken gibt es die Boombox RD2000B. Diese besitzt ein Radioteil mit UKW und DAB/DAB+, einen microSD-Kartenslot für MP3-Dateien und eine Bluetooth-Funktion. Extras sind Lichteffekte, der Sound kommt aus zwei Stereo-Lautsprechern. real verkauft die Boombox für 79,95 Euro. Das ist ein echtes Schnäppchen und wesentlich günstiger als beispielsweise bei Amazon, wo das Modell rund 240 Euro kostet.

Alle Angebote gibt es auch im Online-Shop von real, hier fallen jedoch noch zusätzlich 4,95 Euro Versandkosten an.