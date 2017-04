Neue Radio/Streaming-Kombi von Tivoli Audio

Tivoli Audio bringt den Nachfolger seines legendären Radios Model One in den Handel. Wir erklären, was das neue Modell alles beherrscht.

Ende März hat die Designer-Schmiede Tivoli Audio das neue Model One Digital auf den Markt gebracht. Das neue Gerät ist Nachfolger des Model One. Während das seit dem Jahr 2000 erhältliche Designer-Radio lediglich für Radioempfang über UKW und Mittelwelle ausgelegt war, ist die Neuauflage dank moderner digitaler Radio- und Streaming-Techniken gut gerüstet für das heutige Medien-Zeitalter.

DAB+, Musikstreaming und Internetradio

Das Tivoli Audio Model One Digital Im Radiobereich des Tischmodells gibt es die Auswahl zwischen klassischem UKW-Empfang mit RDS, terrestrischem Digitalradio (DAB/DAB+) und diversen Internet-Streaming-Möglichkeiten wie einem Zugang zu den Musikdiensten Spotify, Deezer und Tidal sowie zu mehr als 100 000 Internetradio-Stationen und Podcasts des Portalbetreibers TuneIn. Smartphones und Tablets lassen sich ferner über Bluetooth mit dem Model One Digital verbinden.

Mit separat erhältlichen Lautsprechern der Art Collection von Tivoli Audio können Nutzer das Mono-Radio ferner zu einem Stereo-System erweitern oder per WLAN ein kabelloses Multiroom-System erstellen.

Integration von Sprachdienst Alexa möglich

Das Model One Digital lässt sich direkt am Gehäuse oder über die kostenfreie Tivoli Wireless App auch drahtlos bedienen. Eine Fernbedienung gehört nicht zum Lieferumfang. Möglich sei es zudem, den Amazon-Sprachassistent Alexa zu integrieren, um so eine einfache Sprachsteuerung des Gerätes zu ermöglichen.

Für externe Geräte ist ein 3,5 mm AUX-Eingang vorhanden, ferner gibt es einen USB-Eingang für eine Verbindung des Model One mit PC oder Notebook – für Firmware-Upgrades. Die mitgelieferte Teleskopantenne ist abschraubbar, so dass der Nutzer bei schlechtem Radioempfang auch eine Zimmer- oder Dachantenne an das Model One Digital anschließen kann.

Das Tivoli Audio Model One Digital ist ab sofort für knapp 300 Euro im Fachhandel sowie auf www.tivoliaudio.de und www.rocatronic.de erhältlich. Tivoli Audio gewährt laut eigenen Angaben auf alle Geräte innerhalb von Deutschland 24 Monate Garantie.