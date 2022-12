Unter 60 Euro: 10 aktuelle DAB+-Radios im Überblick

Infla­tion und Ener­gie­krise: Viele Deut­sche haben in diesem Jahr weniger Geld für Weih­nachts­geschenke in der Tasche. Wer Radio- und Musik­fans eine Freude machen will, kann Digi­tal­radios mit DAB+ verschenken. Modelle gibt es bereits zu kleinen Preisen. Sie bieten nicht nur eine große Viel­falt mit Programmen für viele Inter­essen wie Pop, Rock, Klassik, Schlager oder Dance. Alle haben sogar eine Blue­tooth-Funk­tion, manche zudem ein Farb­dis­play an Bord.

Wir stellen zehn beson­ders güns­tige Modelle von 30 bis 60 Euro vor. Los geht es mit Klick auf das Bild.