Riesige Vielfalt: 37 Zulassungen für DAB+ in Sachsen

Sachsen bekommt das viel­fäl­tigste regio­nale Angebot im Digi­tal­radio DAB+ in Deutsch­land. Die Landes­medi­enan­stalt hat 37 Zulas­sungen vergeben.

Der Medi­enrat der Säch­sischen Landes­anstalt für privaten Rund­funk und neue Medien (SLM) hat im Rahmen seiner Sitzung am 1. März 2022 die Vergabe der DAB+-Zulas­sungen auf die digi­talen Über­tra­gungs­kapa­zitäten der landes­weiten, regio­nalen und lokalen DAB+-Bede­ckungen zur Versor­gung des Frei­staates Sachsen beschlossen. 33 kommer­zielle und vier nicht­kom­mer­zielle Hörfunk­ver­anstalter bewarben sich auf die von der SLM initi­ierte Ausschrei­bung. Einige Sender haben sich auf mehrere Bede­ckungen gleich­zeitig beworben.

Insge­samt bekommt Sachsen damit das viel­fäl­tigste regio­nale Angebot im Digi­tal­radio DAB+ in Deutsch­land. Fünf weitere Multi­plexe ergänzen das bestehende regio­nale Angebot in Leipzig, der Erzge­birgs­stadt Frei­berg und in Kürze Chem­nitz.

Alle lizen­zierten Veran­stalter im Über­blick

Der Fernsehturm in Dresden

Insge­samt neun Veran­stalter werden in einem landes­weiten Multi­plex ausge­strahlt. Es handelt sich um die Veran­stalter:

89.0 RTL

detektor.fm Wort

JAM FM Sachsen

Oldie Antenne

Radio Galaxy Sachsen

Radio Teddy

Rund­funk-Kombinat Sachsen

Schlager Radio

SecondRadio

90s90s

Antenne Sachsen (mit Regio­nal­fens­tern)

Energy Sachsen (mit Regio­nal­fens­tern)

Hitradio RTL (mit Regio­nal­fens­tern)

R.SA (mit Regio­nal­fens­tern)

Radio PSR (mit Regio­nal­fens­tern)

coloRadio

Lausitz­welle

Radio Dresden

Radio Lausitz

Radio Chem­nitz

Radio Erzge­birge

Radio T

Radio Zwickau

Vogt­land Radio

Leipzig Beatzz

MEGARADIOmix.de

Peli One

Radio Blau

Radio Holiday

Radio Leipzig

coloRadio

Dresden Eins

egoFM

lulu.fm

MEGARADIOmix.de

Peli One

Radio Dresden 2

Radio Holiday

Weitere freie Kapa­zitäten verfügbar

Darüber hinaus gibt es eine zweite landes­weite und regio­nali­sier­bare Bede­ckung. In ganz Sachsen werden hier­über folgende Programme verbreitet:Ausschließ­lich im DAB+-Regio­nalmux Ostsachsen (mit Dresden, Bautzen und Görlitz) senden künftig:Im DAB+-Regio­nalmux Südwest­sachsen (mit Chem­nitz, Zwickau und Plauen) werden folgende Programme ausge­strahlt:Im DAB+-Regio­nalmux Nord­west­sachsen (mit Leipzig) werden folgende Programme zu hören sein:Darüber hinaus wurden Sende­plätze für einen vierten lokalen DAB+-Mux in Dresden vergeben. In dieser lokalen Bede­ckung werden folgende Programme ausge­strahlt:

Auswahl­ent­schei­dungen waren laut SLM nicht erfor­der­lich – sämt­liche Bewerber konnten berück­sich­tigt werden. Die Hörfunk­lizenzen werden zunächst für die Dauer von zehn Jahren erteilt. Die Frist beginnt am Ersten des Monats, in welchem durch den Sende­netz­betreiber die tech­nischen Über­tra­gungs­kapa­zitäten bereit­gestellt werden.

Da einige Programme in reich­wei­ten­stär­kere Muxe wech­seln, wird das Programm­angebot der lokalen Multi­plexe in Leipzig und Frei­berg verrin­gert. Für alle Bouquets können sich aber auch in Zukunft noch inter­essierte Veran­stalter bewerben, da überall noch freie Kapa­zitäten verfügbar sind.

2021 wurden erst­mals über zwei Millionen DAB+-Radios in Deutsch­land verkauft.