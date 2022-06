DAB+: Diese aktuellen Neuaufschaltungen gibt es

Der erste natio­nale DAB+-Multi­plex ("Bundesmux") wird ab sofort auch vom Standort Pfaf­fen­hofen im Kanal 5C verbreitet. Damit wird eine Lücke entlang der Auto­bahn A9 zwischen Ingol­stadt und München geschlossen. Die Sende­leis­tung beträgt 10 kW. Im Ensemble senden vier Programme von Deutsch­land­radio und neun Privat­sender. Es handelt sich um die sechste von insge­samt 12 Neuauf­schal­tungen beim natio­nalen Mux in diesem Jahr.

Fantasy Allgäu auf DAB+ gestartet

Das Programm Fantasy Allgäu ist wie geplant am Mitt­woch im DAB+-Multi­plex Allgäu-Donau-Iller auf Kanal 8B aufge­schaltet worden. Der Ableger des Augs­burger Privat­radios Radio Fantasy wendet sich an eine 14- bis 39-jährige Hörer­schaft und plant mittel­fristig eigene Lokal­fenster für das neue Sende­gebiet.

Milling Broad­cast errichtet DAB+-Antenne für Lokal­radio in Rostock

Quelle: Milling Broadcast Services GmbH Zusammen mit Broad­cast Inno­vations hat das Unter­nehmen Milling Broad­cast Services GmbH in Rostock eine neue DAB+-Anlage errichtet. Sie versorgt in Kürze die Hanse­stadt aus zirka 103 Metern Höhe mit lokalem Hörfunk auf Kanal 10A. Dank der Nutzung von Open Source Soft­ware und den Sendern von Vigintos wird DAB+ auch für klei­nere und nicht-kommer­zielle Sender finan­zierbar. Lizen­ziert für den neuen Mux ist das nicht-kommer­zielle Lokal­radio LOHRO, das in Kürze in dem neuen Ensemble starten soll.

Laut Medi­enge­setz können bisher nur nicht-kommer­zielle Sender regional über DAB+ in Meck­len­burg-Vorpom­mern senden. Für privaten Hörfunk benö­tigt es eine Ände­rung des Landes­medi­enge­setzes. Meck­len­burg-Vorporm­mern ist das einzige verblie­bene Bundes­land, in dem es neben den Programmen des NDR und den beiden "Bundes­muxen" noch keine regio­nalen, private Programme auf DAB+ und noch nicht einmal eine Ausschrei­bung wie in Nieder­sachsen gibt.

hr nimmt neue DAB+-Antenne in Betrieb

Der Hessi­sche Rund­funk (hr) hat den DAB+-Empfang in Mittel- und Teilen Nord­hes­sens deut­lich verbes­sert und eine neue Antenne am Standort Bieden­kopf (Sack­pfeife) in Betrieb genommen. Diese wurde höher am Mast ange­bracht, was das Signal nun auch deut­licher als bisher über die NRW-Landes­grenze trägt. Für die privaten Ensem­bles gibt es Beob­ach­tungen zufolge diese Ände­rungen bisher nicht, sie senden auf der Sack­pfeife noch über die alte Antenne.

In Öster­reich gibt es mehr DAB+-Hörer trotz Blockade des ORF.