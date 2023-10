DAB+: Zwei Programme für neue Töne im Norden

Neue Töne gibt es im Digi­tal­radio DAB+ in Nord­deutsch­land. Der bisher nur lokal im Raum Nien­burg hörbare Lokal­sender Radio Mittel­weser hat sein Sende­gebiet erheb­lich ausge­baut und ist über DAB+ in den nieder­säch­sischen Bouquets Hannover (Kanal 8C) und Weser­berg­land (Kanal 9C) zu hören. Das Programm besteht aus regio­nalen Infor­mationen aus dem Land­kreis Nien­burg/Weser und einem bunt gemischten Musik­format mit Pop- und Rock-Hits von gestern und heute.

Radio Mittelweser jetzt auch auf DAB+

Foto: Radio Mittelweser Mit Radio Mittel­weser sind nun alle kommer­ziellen Radios aus Nieder­sachsen als Simul­cast im Digi­tal­radio DAB+ zu hören. Neben den drei landes­weiten Sendern Radio ffn, Antenne Nieder­sachsen und Radio 21 senden auch die lokalen Programme Radio Nord­see­welle, Radio Osna­brück, Radio Hannover und Radio 38 seit einiger Zeit digital-terres­trisch.

DAB+: Radio Wellen­rausch startet am 29. Oktober

Ganz neue Töne soll es auch in Schleswig-Holstein geben: Der Privat­sender Radio Wellen­rausch hat auf seiner Face­book-Seite ange­kün­digt, am 29. Oktober den Sende­betrieb aufzu­nehmen. Das Sende­studio wird am Flug­hafen Lübeck einge­richtet. Wie der Sender eben­falls auf Face­book gezeigt hat, ist die Technik vor wenigen Tagen gelie­fert worden. Das Programm soll landes­weit in Schleswig-Holstein über DAB+ sowie welt­weit via Internet zu empfangen sein. Viele Infor­mationen zum Programm gibt es noch nicht. Hinter dem Sender sollen jedoch viele Medi­enprofis mit lang­jäh­rigen Radio­erfah­rungen stehen. Bieten will der Programm­anbieter "mehr Infor­mation für die Menschen zwischen den Meeren sowie Musik, die für gute Laune sorgt".

Tech­nische Verän­derungen im Mux Hessen Süd

Einige tech­nische Verän­derungen gibt es im Multi­plex Hessen Süd (Kanal 12C): Die Programme planet Radio, 80er Radio harmony, Antenne Mainz und Radio Frank­furt senden nun mit dem schlech­teren Fehler­schutz PL-3A (bisher PL-2A), zudem wurde die Daten­rate bei den beiden Kanälen der nicht-kommer­ziellen Lokal­radios von 72 auf 64 kbit/s abge­senkt. Mit diesen Ände­rungen soll die Regio­nali­sie­rung bei Hit Radio FFH durch mindes­tens ein weiteres Regio­nal­fenster (Darm­stadt/Südhessen) möglich werden, parallel können nach der Abschal­tung der Privat­radios lulu.fm und Joke FM bis zu drei weitere Radio­sender im Multi­plex starten.

Zulas­sungen haben die Feri­enwelle Radio Holiday, das DJ-Mix-Radio MEGARADIOmix und Radio Vidovdan, das für Migranten aus dem früheren Jugo­sla­wien sendet und bereits im Multi­plex Hessen Nord (Kanal 6A) zu hören ist. Genau diese Namen werden heiß gehan­delt.

In Bayern ist jetzt ein Test­ver­such mit Personal Radio über das Digi­tal­radio DAB+ offi­ziell gestartet. Hörer können sich aus fünf Musik­farben und zehn Wort­kate­gorien ihr persön­liches Wunsch­pro­gramm zusam­men­stellen.