DAB+ 2020 in Deutschland: Eine Übersicht

DAB+-Adapter Albrecht DR 53

Foto: Albrecht Audio DAB+ treibt die Digi­ta­li­sie­rung des Hörfunks auch im zweiten Halb­jahr 2020 weiter voran. Trotz Krise haben sich die Verkaufs­zahlen von Digi­ta­lea­dios ab Mai so erholt, dass der Gesamt­ab­satz in der ersten Jahres­hälfte den des Vorjahres über­trifft, meldet die GFK

Für eine beson­dere Dynamik bei DAB+ wird im Oktober der Sende­start von bis zu 16 weiteren bundes­weit verbrei­teten privaten Programmen und im Dezember die Digi­tal­ra­di­opflicht für Autos und Radios im Haus­halt sorgen.

Regional steigt die Viel­falt der Programme eben­falls: Über 260 Radio­pro­gramme sind regional unter­schied­lich über DAB+ verfügbar. Über 65 davon werden ausschließ­lich digital ausge­strahlt. Wir präsen­tieren im Folgenden eine Über­sicht zum Stand von DAB+ Digi­tal­radio in Deutsch­land.

Natio­nales Programm­an­gebot

Foto: Albrecht Audio Bundes­weit ist die erste Platt­form, der erste natio­nale Multi­plex, mit drei Programmen von Deutsch­land­radio (Deutsch­land­funk, Deutsch­land­funk Kultur, Deutsch­land­funk Nova sowie dem Ereig­nis­kanal Doku­mente und Debatten) und neun Privat­sen­dern zu hören. Ein weiterer Ausbau des Sender­netzes ist in Vorbe­rei­tung. Die auf UKW nur lokal oder regional empfang­baren Privat­sender Radio BOB!, sunshine live, Klassik Radio oder Schwarz­wald­radio sind über DAB+ in ganz Deutsch­land terres­trisch verfügbar. Die privaten Programme Absolut Relax, Energy (national), Radio Schla­ger­pa­ra­dies und ERF Plus gibt es terres­trisch nur auf DAB+.

Ab Oktober geht die zweite Platt­form, der zweite natio­nale Multi­plex, auf Sendung. Hinzu kommen bis zu 16 neue Privat­ra­dios für Ballungs­räume in Deutsch­land. Das bundes­weite DAB+ Angebot wird dann mit starken Programm­marken aufge­wertet, was DAB+ für viele Höre­rinnen und Hörer noch inter­es­santer macht: Mit dabei sind RTL Radio und Toggo Radio, Antenne Bayern und die Rock Antenne sowie Profi Radio für Heim­werker und ein zweites Programm­format von Radio Energy.

Baden-Würt­tem­berg

In Baden-Würt­tem­berg sind zwei nach den Regionen Nord und Süd getrennte Digi­tal­radio-Platt­formen des Südwest­rund­funks auf Sendung. Außerdem gibt es ein über­re­gio­nales Privat­radio-Bouquet mit 16 Programmen. Die Medi­en­po­litik disku­tiert aktuell über Möglich­keiten, auch kleine Lokal­ra­dios und nicht­kom­mer­zi­elle Sender auf DAB+ zu bringen. Ein erstes Projekt hierfür ist in Tübingen geplant.

Bayern

Ein großes DAB+ Angebot gibt es in Bayern: Pro Region sind drei oder vier Digi­tal­radio-Platt­formen zu hören: Der Baye­ri­sche Rund­funk betreibt einen landes­weiten Multi­plex, unter anderem mit vier exklu­siven Digi­tal­wellen (Puls, Bayern Plus, BR Heimat und B5 Plus). Darüber hinaus sendet der BR auf sechs regio­nalen Platt­formen: Hier sind neben den Regio­nal­ver­sionen von Bayern 1 und 2 auch vier landes­weite sowie in Nieder­bayern, Ober­pfalz Ober­franken, Unter­franken und Mittel­franken auch lokale Privat­ra­dios zu hören, die über DAB+ ihre Reich­weite erheb­lich ausweiten konnten und auch Lücken im eigenen Sende­ge­biet schließen.

Das Unter­nehmen Bayern Digital Radio betreibt darüber hinaus regio­nale Privat­radio-Platt­formen in München, Nürn­berg, Augs­burg, Ingol­stadt, dem Allgäu und im Voral­pen­land. Ab 2021 sind alle UKW-Lokal­ra­dios gleich­zeitig über DAB+ zu hören. In Erlangen gibt es einen lokalen Multi­plex des Fraun­hofer-Insti­tuts.

Berlin/Bran­den­burg

Ein sehr umfang­rei­ches Angebot gibt es in beiden Bundes­län­dern im Digi­tal­radio. Der Rund­funk Berlin-Bran­den­burg (rbb) betreibt zwei Multi­plexe für Berlin und Bran­den­burg. Im Berliner Bouquet sind auch Sender anderer ARD-Anstalten zu hören. Darüber hinaus gibt es zwei private DAB+ Platt­formen, eine nur für Berlin und eine für beide Bundes­länder – mit aktuell 32 kommer­zi­ellen Programmen.

Insge­samt gibt es in der Haupt­stadt mit über 60 Programmen das größte Angebot über DAB+, darunter viele Spar­ten­an­ge­bote. 16 private Hörfunk­pro­gramme gibt es exklusiv über DAB+.

Bremen

In Bremen und Bremer­haven strahlt Radio Bremen einen regio­nalen Multi­plex mit sieben Programmen aus. Exklusiv über DAB+ gibt es das Kinder­radio "Die Maus". Darüber hinaus sendet in beiden Städten eine Privat­radio-Platt­form mit aktuell neun Hörfunk­pro­grammen; mit Radio Nord­see­welle, krix.fm und Schlager Radio B2 auch drei Programme, die auf UKW nicht in der Hanse­stadt zu hören sind. In Kürze sollen weitere Sender dieses Bouquet berei­chern.

Hamburg

In Hamburg ist der Multi­plex des Nord­deut­schen Rund­funks (NDR), unter anderem mit drei exklu­siven DAB+ Wellen (die Musik­welle NDR Blue, die Schla­ger­welle NDR Plus und NDR Info Spezial), zu hören. Außerdem gibt es ein regio­nales Bouquet mit 17 Privat­ra­dios, nicht-kommer­zi­ellen Kanälen und einem Lern­radio.

Um Pendler zu versorgen, nutzen auch Radio Schleswig-Holstein (R.SH) sowie die nieder­säch­si­schen Privat­ra­dios ffn und Antenne Nieder­sachsen diese Platt­form. Acht dieser Programme sind nicht über UKW zu hören.

Hessen

In Hessen ist eine regio­nale Platt­form des Hessi­schen Rund­funks mit acht Programmen zu hören. Darüber hinaus gibt es zwei regio­nale Privat­radio-Muxe für Nord- und Osthessen sowie für Südhessen und das Rhein-Main-Gebiet. Im Nord-Mux sind aktuell elf kommer­zi­elle und nicht-kommer­zi­elle Sender, im Süd-Mux 14 Privat­ra­dios zu hören.

Die FFH-Gruppe strahlt mit FFH Rock und "planet radio black beats" zwei exklu­sive DAB+ Programme im Nordmux aus, die es auf UKW nicht gibt. Im Südmux sendet auch Antenne Mainz aus Rhein­land-Pfalz und versorgt darüber Pendler im ganzen Rhein-Main-Gebiet und Südhessen. Zudem werden Versor­gungs­lü­cken im eigent­li­chen Sende­ge­biet geschlossen.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

In Meck­len­burg-Vorpom­mern ist regional der Multi­plex des Nord­deut­schen Rund­funks (NDR), unter anderem mit drei exklu­siven DAB+ Wellen (die Musik­welle NDR Blue, die Schla­ger­welle NDR Plus und NDR Info Spezial), zu hören. Aktuell wird über die Einfüh­rung von regio­nalen Privat­radio-Platt­formen beraten.

Nieder­sachsen

In Nieder­sachsen ist regional die Platt­form des Nord­deut­schen Rund­funks (NDR), unter anderem mit drei exklu­siven DAB+ Wellen (die Musik­welle NDR Blue, die Schla­ger­welle NDR Plus und NDR Info Spezial), zu hören. Die UKW-Privat­sender ffn, Antenne Nieder­sachsen, 90.VIER und Radio Nord­see­welle betei­ligen sich an DAB+.

ffn sendet in den Regio­nal­ensem­bles Hamburg und Bremen/Bremer­haven, Antenne Nieder­sachsen in Hamburg sowie Radio 90.VIER und Radio Nord­see­welle in Bremen/Bremer­haven und errei­chen hier­über auch Teile Nieder­sach­sens.

Nord­rhein-West­falen

In Nord­rhein-West­falen sendet der West­deut­sche Rund­funk (WDR) auf einer landes­weiten Platt­form. Auf dieser sind auch die exklu­siven DAB+-Programme "Die Maus" (Kinder­ra­dio­kanal), 1Live Diggi und WDR Event zu hören. In diesem Jahr will die Landes­an­stalt für Medien (LfM) Kapa­zi­täten für eine landes­weite, private Platt­form ausschreiben. Diese könnte 2021 auf Sendung gehen.

Rhein­land-Pfalz

In Rhein­land-Pfalz ist eine gemischte, landes­weite Platt­form vom Südwest­rund­funk und drei Privat­ra­dios (RPR.1, bigFM, Rock­land Radio) auf Sendung. Rock­land Radio ist über DAB+ erst­mals landes­weit zu hören, beim SWR gibt es landes­weit die exklu­sive DAB+-Welle SWR Aktuell sowie das auf UKW nur lücken­haft empfang­bare Jugend­radio DASDING.

2020 soll die Reich­weite dieses Bouquets in den Tälern von Nahe und Mittel­rhein sowie in der West­eifel durch neue Sende­an­lagen verbes­sert werden. Im Raum Bad Kreuz­nach befindet sich ein lokaler Mux im Test­be­trieb, bisher nur mit einem Programm (Studio Nahe).

Saar­land

Im Saar­land ist ein regio­naler Multi­plex des Saar­län­di­schen Rund­funks (SR) zu hören, mit der Nach­rich­ten­welle Antenne Saar und dem Kinder­radio „Die Maus“ auch zwei exklu­sive Programme auf DAB+. Im Digi­tal­radio sendet auch das einzige landes­weite Privat­ra­dio­pro­gramm Radio Salü. In Planung ist ein landes­weites Privat­radio-Bouquet sowie ein regional eng begrenztes Angebot in Merzig.

Sachsen

In Sachsen sind neben dem regio­nalen Multi­plex des Mittel­deut­schen Rund­funks, unter anderem mit drei exklu­siven DAB+-Programmen (MDR Klassik, MDR Schla­ger­welt und MDR Tweens), auch zwei lokale Privat­radio-Platt­formen in Leipzig und Frei­berg zu hören. In Leipzig sind 14 private Stationen auf Sendung, in Frei­berg sieben.

Ein dritter lokaler Multi­plex soll in Kürze in Chem­nitz starten. Außerdem bereitet die Säch­si­sche Landes­me­di­en­an­stalt größere, regio­nale Platt­formen vor. Das Privat­ra­dio­pro­gramm R.SA ist bereits heute im Rahmen eines Betriebs­ver­suchs landes­weit in der MDR-Platt­form zu hören.

Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt ist neben dem regio­nalen Multi­plex des Mittel­deut­schen Rund­funks, unter anderem mit drei exklu­siven DAB+ Programmen (MDR Klassik, MDR Schla­ger­welt und MDR Tweens), auch ein regio­nales Privat­radio-Bouquet mit fünf Programmen zu hören.

Radio Brocken und Radio SAW erproben im Rahmen eines Pilot­pro­jekts die regio­nale Ausein­an­der­schal­tung ihrer Programme für Nach­richten und Werbung. Die Privat­sender strahlen mit "89,0 RTL In The Mix" und "1A Deut­sche Hits" auch zwei Ange­bote auf DAB+ aus, die nicht über UKW zu hören sind.

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist regional die Platt­form des Nord­deut­schen Rund­funks (NDR), unter anderem mit drei exklu­siven DAB+-Programmen (die Musik­welle NDR Blue, die Schla­ger­welle NDR Plus und NDR Info Spezial), auf Sendung. Das Netz wird laufend ausge­baut. Über die gleiche Platt­form sendet auch der Privat­sender R.SH.

In Lübeck und Kiel gibt es zudem regio­nale Ange­bote über DAB+. In Lübeck sind sechs Privat­ra­dios und ein Offener Kanal zu hören, in Kiel zwei kommer­zi­elle Sender und ein Offener Kanal. Die Privat­sender Radio Hamburg und Hamburg Zwei haben das DAB+ Sende­ge­biet auf Lübeck ausge­dehnt, um Wochen­end­tou­risten aus der Hanse­stadt zu versorgen.

In beiden Städten ist zudem die Touris­ten­welle Antenne Sylt zu hören. Weitere Programme sollen im Herbst auf beiden Platt­formen starten, unter anderem mit Radio Moin ein neues Radio für die Küsten­re­gion.

Thüringen

In Thüringen ist ein regio­naler Multi­plex des Mittel­deut­schen Rund­funks, unter anderem mit drei exklu­siven DAB+-Programmen (MDR Klassik, MDR Schla­ger­welt und MDR Tweens), zu hören.

In Kürze soll eine private Platt­form starten. Hierfür hat der Netz­be­treiber Divicon Media die Zulas­sung erhalten. Das Bouquet soll zunächst im Groß­raum Erfurt/Weimar auf Sendung gehen.

Der zweite natio­nale DAB+-Multi­plex soll voraus­sicht­lich zum Tag der Deut­schen Einheit am 3. Oktober starten. Jetzt wurde die Posi­tion der Programm­lei­tung besetzt. Inzwi­schen ist zudem klar, wer hinter dem Konsor­tium On Air GmbH i.G. in Baden-Würt­tem­berg steht. Details zu dem Thema lesen Sie in einer weiteren News.