Thüringen: Regionales DAB+-Ensemble startet im September

Das als landes­weites Angebot lizen­zierte regio­nale DAB+-Ensemble in Thüringen soll im September 2021 an den Start gehen. Zunächst kommen aber nur Hörer im Raum Erfurt/Weimar in den Genuss weiterer Hörfunk­pro­gramme über Antenne.