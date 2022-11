DAB+: Hier gibt es neue Programme und Sendeanlagen

Der Urlaubs­sender Radio Holiday ist in einem weiteren Bundes­land digital-terres­trisch auf DAB+ gestartet. Das Programm wurde im Kanal 12B in Thüringen aufge­schaltet. Der Multi­plex ist aktuell nur im Raum Erfurt/Weimar zu hören, soll durch bis zu vier weitere Sende­anlagen jedoch im kommenden Jahr in weiten Teilen des Landes verbreitet werden.

Femo­tion Radio, das Programm, das Frauen anspricht, sendet jetzt auch in der Regionen Bremen und Bremer­haven über DAB+ (Kanal 6A). Das Privat­radio ist zudem weiterhin bundes­weit via Inter­net­stream sowie über DAB+ in Nord­rhein-West­falen empfangbar. Die Verbrei­tung in Sachsen ist für Anfang 2023 geplant.

Radio Potsdam erhöht Reich­weite

Radio Holiday sendet nun auch auf DAB+ in Thüringen

Bild: Radio Holiday, Screenshot: Michael Fuhr Radio Potsdam stei­gerte seine terres­tri­sche Reich­weite. Seit Donnerstag, 3. November, wird das private Programm über DAB+ im Kanal 12D für weite Teile von Berlin und Bran­den­burg ausge­strahlt. Bisher wurde im Berliner Mux auf Kanal 7B gesendet. Dieser ist in Potsdam selbst nur unzu­rei­chend zu empfangen, während der Kanal 12D vom Berliner Schä­fer­berg auch für die Landes­haupt­stadt Bran­den­burgs sendet.

BR schaltet vier neue Sende­anlagen auf

Der Baye­rische Rund­funk (BR) verbes­sert den DAB+-Empfang in Bayern weiter, indem er das landes­weite und drei regio­nale DAB-Netze verdichtet. Am 4. November begannen die Stand­orte Pegnitz (Ober­franken) und Fuchs­mühl (Ober­pfalz) mit der Ausstrah­lung der DAB+-Signale. Am 11. November folgt der Sender bei Neustadt am Main (Unter­franken). Die Inbe­trieb­nahme des DAB+-Senders für die Stadt Schwein­furt (Unter­franken) ist für den 18. November geplant.

Über diese vier neuen Stand­orte werden die genannten Orte sowie die umlie­genden Gemeinden und die nähere Umge­bung noch besser als bisher mit DAB+ versorgt. Verbrei­tetv werden jeweils der landes­weite Block sowie die regio­nalen. Auch Privat­radios profi­tieren vom Ausbau, da sie in den BR-Netzen mitver­breitet werden.

NDR verbes­sert Empfang in Vorpom­mern

Auch der Nord­deut­sche Rund­funk (NDR) hat den DAB+-Empfang verbes­sert. Radio­hörer zwischen Stras­burg, Feld­berger Seen­land­schaft, Neubran­den­burg und Fried­land bekommen ihre Programme jetzt in noch besserer Qualität. Der NDR nahm am Standort Helpter­berg einen weiteren DAB+-Sender im Kanal 10C in Betrieb.

In Woldegk und Umge­bung können damit die Hörfunk­pro­gramme des NDR nun im Haus über das Digi­tal­radio empfangen werden. Zudem werden beim mobilen Empfang die Versor­gungs­lücken auf der A20 zwischen Alten­treptow und Stras­burg, auf der B197 rund um Fried­land sowie auf der B104 rund um Woldegk geschlossen.

