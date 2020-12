teltarif.de-Talk: Die Digitalradio-Pflicht kommt

Noch in diesem Jahr startet die Digi­tal­radio-Pflicht in Deutsch­land. Doch einige Details sind nach wie vor unklar. Darüber spre­chen wir im neuen Podcast von teltarif.de.

Digitalradio-Pflicht noch im Dezember

Foto: teltarif.de Die seit langem ange­kün­digte Digi­tal­radio­pflicht in Deutsch­land kommt noch in diesem Jahr. Doch was bedeutet das im einzelnen und was hat der Verbrau­cher davon? Darüber haben wir uns im neuen Podcast von teltarif.de mit unserem Multi­media-Experten Michael Fuhr unter­halten.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit und man kann den "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­nieren. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify, Amazon und Deezer.

Darüber spre­chen wir heute

Digitalradio-Pflicht noch im Dezember

Foto: teltarif.de Digi­tal­radio­pflicht bedeutet, dass beispiels­weise neu verkaufte Autos, die über ein Radio verfügen, auch digi­talen Empfang bieten müssen. Doch wie sieht es mit gebrauchten Fahr­zeugen aus? Heißt Digi­tal­radio in jedem Fall, dass die Empfangs­geräte für DAB+ fit sind oder gibt es auch Alter­nativen? Das ist eines unserer Themen in der aktu­ellen Podcast-Ausgabe.

Neben Auto­radios müssen auch andere Rund­funk­emp­fänger zwin­gend mit Digi­tal­radio-Unter­stüt­zung ausge­stattet sein. Hier gibt es aber Ausnahmen, etwa ganz billige Dusch­radios. Eine Rolle spielt auch, ob der Empfänger das RDS-System nutzt und demnach beispiels­weise den Sender­namen anstelle der Frequenz anzeigt. Auch darauf gehen wir im Podcast ein.

Nicht zuletzt gibt es neben DAB+ auch andere digi­tale Sende­normen, die terres­trisch genutzt werden. Solche Radios könnten auch in Deutsch­land verkauft werden. Das ist gemäß der neuen Richt­linie auch weiter statt­haft. Das wiederum ist nicht verbrau­cher­freund­lich, denn mit einem Radio, das beispiels­weise das in Nord­ame­rika übliche HD-Radio-Verfahren empfängt, kann man hier­zulande nicht viel anfangen. Wir spre­chen im Podcast darüber, worauf Radio-Käufer achten sollten.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der Podcast von teltarif.de erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­hal­tung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per iTunes oder per E-Mail. Weitere Infor­mationen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version. als mp3 herunterladen

per RSS abonnieren oder per iTunes abonnieren