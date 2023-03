DAB+ in NRW: Call-for-Interest für regional & Tests vom WDR

In Nord­rhein-West­falen soll das Digi­tal­radio DAB+ weiter ausge­baut werden. Schon jetzt gibt es eine große Viel­falt: Seit dem Herbst 2021 profi­tieren Radio­hörer von zahl­rei­chen neuen DAB+-Sendern in einem landes­weiten Multi­plex. Und mit NRW1 gibt es seit wenigen Monaten auch ein neues landes­weites UKW-Angebot.

Nun steht die nächste Markt­erwei­terung an: Die Landes­anstalt für Medien NRW bereitet die Ausschrei­bung eines zusätz­lichen landes­weiten, regio­nali­sierten DAB+-Multi­plex ("DAB+-Regio") vor. Inter­essenten können der Medi­enan­stalt dabei helfen, diese Ausschrei­bung möglichst gut an die Bedürf­nisse ihrer Branche anzu­passen.

Bedarfs­abfrage bis Ende März

Der Fernmeldeturm Colonius in Köln

Foto: Media Broadcast Ab sofort sind alle Hörfunk­ver­anstalter, die Inter­esse an einer Verbrei­tung eines oder mehrerer Radio­pro­gramme über DAB+ in Nord­rhein-West­falen haben, aufge­rufen, am Call for Inte­rest der Medi­enan­stalt NRW teil­zunehmen.

Bis zum 30. März 2023 können Inter­essenten schrift­lich mitteilen, ob und in welcher Form Sie sich als Veran­stalter an einer Nutzung von regio­nalen Über­tra­gungs­kapa­zitäten auf einem zusätz­lichen landes­weiten, regio­nali­sierten DAB+-Multi­plex betei­ligen wollen und in welcher Form sie sich das vorstellen können. Hierauf aufbauend will die Medi­enan­stalt NRW im zeit­lichen Nach­gang über die Durch­füh­rung eines Verfah­rens entscheiden.

Ziel der Medi­enan­stalt NRW sei es, eine möglichst hohe Ange­bots­viel­falt zu errei­chen und zur Stär­kung der lokalen Viel­falt auch den Lokal­funk in NRW in der jewei­ligen Region zu berück­sich­tigen. Außerdem werde eine flächen­deckende Versor­gung ange­strebt.

"Wir wollen mit der Ausschrei­bung von DAB+ Regio die Voraus­set­zungen für einen möglichst flächen­deckenden und vor allem wirt­schaft­lich trag­fähigen Sende­betrieb in allen Regionen schaffen. Mit Ihrer Betei­ligung an unserem Call for Inte­rest können Sie uns dabei in Ihrem eigenen Inter­esse und im Inter­esse einer noch viel­fäl­tigeren Audio­land­schaft in NRW unter­stützen", kommen­tiert Dr. Tobias Schmid, Direktor der Landes­anstalt für Medien NRW, den veröf­fent­lichten Aufruf. Die Ausschrei­bung von DAB+ Regio ist für das vierte Quartal 2023 geplant.

Span­nend wird vor allem die Frage sein, ob und welche der NRW-Lokal­radios Inter­esse an einer zusätz­lichen DAB+-Verbrei­tung haben. Lange haben sich die Lokalen gegen zusätz­liche Ange­bote auf DAB+ gesträubt.

NRW: Erste Tests von zweitem DAB+-Ensemble des WDR

Anfang März wurden unter­dessen laut "Rund­funk­forum" erste Tests des zweiten DAB+-Ensem­bles vom West­deut­schen Rund­funk (WDR) beob­achtet. Im Kanal 9A waren kurz die WDR-2-Regio­nal­ver­sionen aus Dort­mund, Köln, Rhein-Ruhr und Wuppertal sowie die WDR-4-Versionen Köln und Rhein-Ruhr (alle mit einer Daten­rate von 112 kbit/s) zu hören.

Ferner gibt es wohl ein DAB+-Come­back des Verkehrs­kanals "Vera", der eben­falls in dem neuen Mux test­weise mit 32 kbit/s aufge­schaltet war.

Quelle seien Logs der Soft­ware "DAB Player", es ist aber unklar, ob es sich nur um interne Tests beim WDR oder tatsäch­lich bereits um Tests über Sende­anlagen gehan­delt hat.

In einer weiteren Meldung lesen Sie die ausführ­liche Meldung zum Start des landes­weiten DAB+-Multi­plex in NRW im Oktober 2021.