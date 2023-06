2. Bundesmux & NRW-Mux: Massiver Ausbau bei DAB+

Am heutigen Donnerstag erhalten viele Deut­sche besseren Empfang über das Digi­tal­radio DAB+. Der zweite, natio­nale Multi­plex startet an sechs weiteren Sende­anlagen und in NRW wird der regio­nale Multi­plex ausge­baut.

Ab dem heutigen 1. Juni können sich DAB+-Hörer in sechs Regionen über 16 zusätz­liche private Radio­pro­gramme in digi­taler Qualität freuen. Drei weitere Stand­orte werden voraus­sicht­lich am 17. Juli folgen. Mit dieser Erwei­terung baut Antenne Deutsch­land, die Betrei­berin der zweiten natio­nalen DAB+-Platt­form, ihr Netz auf 82 Stand­orte im gesamten Bundes­gebiet aus.

Hier gibt es besseren Empfang

Antenne Deutschland baut DAB+-Netz aus

Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de Am heutigen Donnerstag werden die Sende­anlagen Pfänder, Baden­weiler/Blauen (beide Kanal 8C), Pfaf­fen­hofen/Ilm, Heide, Löbau (alle Kanal 5D) und Wesel (Kanal 9B) ans Netz gehen. Voraus­sicht­lich am 17. Juli folgen die Stand­orte Raich­berg (Kanal 8C), Ober­ammergau und Wendel­stein (beide Kanal 12D).

"Durch die Inbe­trieb­nahme der neuen Sender bauen wir die Reich­weite unserer natio­nalen DAB+-Platt­form konti­nuier­lich aus. Mit den neun Sendern in diesem Jahr und der bereits beschlos­senen Erwei­terung im kommenden Jahr werden dann etwa 59 Millionen Einwohner in Deutsch­land die Programme zu Hause empfangen können. Die Reich­weite entlang der Auto­bahnen liegt dann bei über 92 Prozent. Natio­nales Radio über DAB+ gewinnt damit auch für Werbe­trei­bende weiter an Bedeu­tung", sagt Mirko Drenger, CEO von Antenne Deutsch­land.

Zwei neue Sender für privaten Mux in NRW

Hörer in der Region Wuppertal und dem Kreis Lippe rund um Lügde bekommen eben­falls ab dem heutigen 1. Juni einen verbes­serten Empfang der 16 Sender des landes­weiten privaten DAB+-Programm­paketes in NRW (Kanal 9D). Möglich wird dies durch die Inbe­trieb­nahme der Sende­technik an den Stand­orten Wuppertal-Küllen­hahn und auf dem Köter­berg bei Lügde.

Um alle neuen Programme empfangen zu können, müssen die Hörer einen Sender­such­lauf an ihrem DAB+-Empfänger durch­führen.

2023 sollder Ausbau beim zweiten Bundesmux weiter­gehen.