DAB+: Diese Ausbaupläne gibt es bei der ARD

Die meisten ARD-Anstalten wollen ihre Digi­tal­radio-Netze auszu­bauen, um Lücken zu schließen. Wir fassen zusammen, wo Radio­hörer in den kommenden Wochen und Monaten mit besserem Empfang auf DAB+ rechnen können.

Nord­deut­scher Rund­funk

Der NDR will seine regio­nalen Ensem­bles weiter ausbauen. In Schleswig-Holstein ist soeben die Sende­anlage Wedel (Kanal 10C) neu ans Netz gegangen, ein Füll­sender ist zudem in diesem Jahr noch in Kappeln (Kanal 12B) geplant.

In Meck­len­burg-Vorpom­mern soll noch in diesem Jahr der Sender Helpter­berg (Kanal 11B) ans Netz gehen, bisher noch unda­tiert ist die Aufschal­tung am Standort Dabei bei Stern­berg (Kanal 12B).

In Nieder­sachsen erfolgte vor kurzem die Aufschal­tung am Standort Hohe­geiss bei Braun­lage im Harz (Kanal 6C). Geplant in diesem Jahr sind noch die Anlagen Emstek (bei Clop­pen­burg, Kanal 8D) und Hermanns­burg (Kanal 7A). Ohne Datum sind des Weiteren die Sender Celle (Kanal 7A) und Torf­haus/Harz (Kanal 6C) geplant.

Rund­funk Berlin-Bran­den­burg

Der rbb plant eine zusätz­liche Sende­anlage in Eisen­hüt­ten­stadt (Kanal 10B), die voraus­sicht­lich noch in diesem Jahr ans Netz gehen soll. Mittel­fristig sollen weitere Sende­anlagen in Elster­werda und Lauch­hammer den Empfang des Ensem­bles in Südbran­den­burg verbes­sern.

Mittel­deut­scher Rund­funk

Der MDR plant in diesem Jahr für sein säch­sisches Ensemble (Kanal 9A) zwei weitere Sende­anlagen in Roitzsch bei Torgau und in Zwickau. Für das Thüringer Bouquet (Kanal 8B) ist ein Füll­sender in Saal­feld vorge­sehen.

Südwest­rund­funk

Der SWR möchte das Moseltal besser mit DAB+ versorgen

Foto: Michael Fuhr/teltarif.de Beim SWR gibt es Pläne für einen umfang­rei­chen Ausbau vor allem in Flusstä­lern. In Rhein­land-Pfalz sind in diesem Jahr noch die Anlagen Betz­dorf/Muders­bach (an der Sieg), Bleialf bei Prüm/Eifel und Daleiden/West­eifel geplant. Bis Ende 2023 ist die Aufschal­tung der Sender Hohe Derst/Südpfalz, Oberes Ahrtal (bei Alte­nahr), sowie Traben-Trabach und Palzem (beide an der Mosel) für das Ensemble im Kanal 11A vorge­sehen.

In Baden-Würt­tem­berg sind in diesem Jahr für den Nordmux (Kanal 9D) die Sende­anlagen Schwä­bisch-Gmünd und Herbrech­tingen geplant, bis 2023 folgen die Stand­orte Wein­heim/Berg­straße und Mudau/Oden­wald.

Für den Südmux sollen in diesem Jahr der Standort Konstanz (Kanal 8A) sowie bis 2023 die Anlagen Reut­lingen, Elzach und Albstadt (Kanal 8D) in Betrieb gehen.

Baye­rischer Rund­funk

Einen weiteren Ausbau gibt es auch beim BR. Noch in diesem Jahr sind für den landes­weiten Multi­plex (Kanal 11D) die Sende­anlagen Schwein­furt-Scho­nungen, Wiesau, Neustadt/Main, Pegnitz, Hers­bruck und Inntal-Ebbs geplant. An allen Stand­orten gehen jeweils auch Sender für die regio­nalen BR-Ensem­bles in Betrieb.

Keine weiteren, bereits bekannten Ausbau­pläne gibt es beim West­deut­schen Rund­funk (WDR), dem Hessi­schen Rund­funk (hr), dem Saar­län­dischen Rund­funk (SR) und Radio Bremen. Der WDR hatte vor kurzem neu die Sende­anlage Sack­pfeife (in Hessen) für die Versor­gung des Witt­gen­steiner Lands für das Ensemble im Kanal 11D in sein Netz inte­griert.

In diesem Jahr erfolgen sukzes­sive auch weitere Sende­anlagen für den ersten, bundes­weiten Multi­plex.