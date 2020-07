Für unter 80 Euro: Acht aktuelle DAB+-Adapter fürs Auto

Ab Ende 2020 wird das Digi­tal­radio DAB+ Pflicht in allen Car-Audio-Systemen bei Neuwagen. Schon heute sind mehr als die Hälfte aller Neufahr­zeuge damit ausge­stattet. Dennoch hat die große Mehr­zahl der aktuell zuge­las­senen KFZ noch keinen Digi­tal­radio-Empfang seri­en­mäßig einge­baut. Hierfür hat die Indus­trie die Möglich­keit einer Nach­rüs­tung entwi­ckelt. In unserer Bilder­serie stellen wir acht aktu­elle DAB+-Adapter zum DAB+-Empfang im Auto vor.

auvisio DAB Adapter Auto

Einen der preis­güns­tigsten DAB+-Adapter auf dem Markt gibt es vom Versand­händler Pearl. Die auto­ma­ti­sche DAB+-Sender­suche legt eine Programm­liste an, die jedoch nur auf bis zu 60 Sender ausge­legt ist. In einigen Regionen sind heute schon mehr Programme zu empfangen. Der Ton gelangt per UKW-Signal oder alter­nativ per Audio­kabel zum bestehenden Werks­radio. Die UKW-Frequenz kann manuell ausge­wählt werden.

Als Zubehör gibt es eine Klebe-Halte­rung, ein Micro-USB-Strom­kabel, eine Antenne sowie Audio-Kabel. Das Modell Marke auvisio gibt es zum Beispiel bei Amazon für 35 Euro.

