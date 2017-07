Grünen-Chef Özdemir plädiert für neues Digitalministerium

Grünen-Chef Özdemir will keine Aufteilung auf verschiedene Ministerien. Er will ein neues Digitalministerium.

Grünen-Chef Cem Özdemir fordert die Einführung eines Digitalministeriums auf Bundesebene. "Wenn Sie in der Bundesregierung über das Thema Digitalisierung reden wollen, müssen Sie das halbe Kabinett treffen", sagte Özdemir heute im ZDF-"Morgenmagazin". Dafür müsse es eine Adresse geben, wo die Kompetenzen gebündelt werden. "Von mir aus gerne einen Digitalisierungsminister."

SPD will kein Digitalministerium

Grünen-Chef Özdemir - hier beim BDI - fordert ein Digitalministerium. Infrastrukturminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte sich bereits für ein Digitalministerium nach der Bundestagswahl ausgesprochen. Wirtschaftsministerin Brigitta Zypries (SPD) wies diesen Vorstoß zurück. Die FDP fordert in ihrem Wahlprogramm ebenfalls ein Digitalministerium.

Nachholbedarf sieht Özdemir beim Breitbandausbau. "Die Firmen brauchen Glasfaser, damit sie wettbewerbsfähig sind", sagte er dem Sender. Beim Einsatz von Tablets und Computern in Schulen hinke Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Ländern hinterher. "Das gehört in die Ausbildung in der Schule." Auch in der Berufsausbildung und in der Weiterbildung von älteren Arbeitskräften müsse es entsprechende Angebote geben.

Auf welchen Wegen Sie heute jenseits der Glasfaserleitung schon schnelles Internet bekommen können, lesen Sie in einem Hintergrundartikel.