Fernsehgerät wurde in Corona-Zeiten wieder etwas wichtiger

Lineares TV und das Fern­seh­gerät wurden in den vergan­genen Jahren immer weniger genutzt. Doch in Corona-Zeiten hat die Liebe zum TV-Programm auf dem Big Screen offenbar wieder zuge­nommen.

Münchner Medientage 2020 als Online-Veranstaltung

Bild: Medien.Bayern GmbH Das Fern­seh­gerät ist in deut­schen Haus­halten in Corona-Zeiten einer Studie zufolge wieder etwas wich­tiger geworden. "58 Prozent der Personen ab 14 Jahren in Deutsch­land nennen den TV-Bild­schirm als wich­tigstes Gerät zur Video­nut­zung. Das entspricht über einen Prozent­punkt mehr als im Vorjahr, womit der rück­läu­fige Trend der letzten Jahre gestoppt wurde", heißt es im neuen Digi­tali­sie­rungs­bericht Video der Medi­enan­stalten, der heute veröf­fent­licht wurde. 2016 lag der Wert noch bei gut 66 Prozent, 2018 bei 63 Prozent, 2019 bei fast 57 Prozent.

Die Autoren betonen aber, dass die Rück­kehr an den Big Screen vor dem Hinter­grund der spezi­ellen Situa­tion in diesem Jahr betrachtet werden müsse. "Ob der Trend zurück zum Fern­seh­gerät auch in Zukunft anhält, bleibt daher abzu­warten."

Lineares TV: Nutzung nimmt eben­falls wieder zu

In Corona-Zeiten hat auch die tägliche Nutzung von klas­sischem TV-Programm - damit ist das fort­lau­fende Programm der Sender gemeint - nach Jahren wieder zuge­nommen, wie aus der reprä­sen­tativen Befra­gung weiter hervor­geht. 69 Prozent schauten jeden Tag lineares Fern­sehen. 2019 waren es noch 64 Prozent und im Jahr davor 66 Prozent gewesen.

Deut­lich stärker ist der Anstieg bei der Video­nut­zung im Internet: Fast 42 Prozent sehen sich mitt­ler­weile täglich im Netz Bewegt­bild an. 2019 waren es 22 Prozent und 2016 noch 8 Prozent, wie die Studie auflistet.

Bei der Nutzung von Strea­ming-Diensten führte Netflix in den Befra­gungen die Liste an. Etwa ein Drittel (32 Prozent) der Bevöl­kerung ab 14 Jahren in Deutsch­land sieht sich mindes­tens einmal pro Monat Netflix-Inhalte an. Dahinter liegen die Platt­formen Amazon Prime Video mit gut 25 Prozent und Disney+ mit mehr als 11 Prozent.

Die Landes­medi­enan­stalten veröf­fent­lichen jedes Jahr den Digi­tali­sie­rungs­bericht mit dem aktu­ellen Stand der Fernseh- und Video­nut­zung in Deutsch­land. Die Anstalten in den Bundes­län­dern beauf­sich­tigen den privaten Rund­funk und Medi­enin­halte im Internet. Sie sind unab­hän­gige Stellen. Die Medi­enre­gulierer stellten den Bericht auf dem Bran­chen­treffen Münchner Medi­entage vor.

