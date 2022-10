Huawei "Unleash Digital": Macht der Technologie entfesseln

Analog zum Motto des letzten GSMA-Kongresses in Barce­lona hat Huawei die Veran­stal­tung mit "Unleash Digital" (= entfes­sele das digi­tale) geti­telt und möchte Bran­chen­führer, Experten und Partner aus dem IKT-Sektor (Infor­mations- und Kommu­nika­tions­tech­nologie) und der grünen Entwick­lung welt­weit zusammen bringen, um heraus­zufinden, wie alle Betei­ligten die „digi­tale Produk­tivität“ effek­tiver nutzen, den grünen und digi­talen Wandel in Europa fördern und stär­kere digi­tale Ökosys­teme (Das Zusam­men­spiel von Gesell­schaften und Netz­werken) aufbauen können. Digi­tale Tech­nologie soll digi­talen und grünen Wandel in Europa voran­bringen. Ken Hu, rotating Chairman von Huawei stellt sein Digitalisierungsprogramm vor.

Foto: Huawei Tradi­tio­nell meldete sich zum Auftakt Ken Hu, der rotie­rende Vorsit­zende von Huawei, mit einer Grund­satz­rede zu Wort. Corona geschuldet meldete er sich per Video-Botschaft in den Pariser „Palais de Congress“ zu Wort. Für ihn gibt es Möglich­keiten, wie das IKT-Ökosystem dazu beitragen kann, die allge­meinen Hinder­nisse bei der digi­talen Trans­for­mation zu über­winden:

Stär­kung der digi­talen Infra­struktur, einschließ­lich robus­terer Konnek­tivität und stär­kerer, viel­fäl­tigerer Compu­ter­res­sourcen.

Unter­nehmen dabei unter­stützen, über die einfache Cloud-Einfüh­rung hinaus­zugehen und das Beste aus der Cloud heraus­zuholen, fort­schritt­liche Tech­nolo­gie­dienste sollen eine „sprung­hafte" Entwick­lung voran­bringen.

Aufbau lokaler digi­taler Ökosys­teme, mit Betei­ligung von Part­nern und durch Förde­rung von digi­talem Nach­wuchs und die Unter­stüt­zung von kleinen-mittel­stän­dischen Unter­nehmen (KMU)

Seine drei Punkte seien eng mit der euro­päi­schen „Politik des digi­talen Jahr­zehnts“ abge­stimmt. "Huawei wird weiterhin eng mit unseren Part­nern in Europa zusam­men­arbeiten, um die digi­tale und grüne Trans­for­mati­ons­stra­tegie der Region zu unter­stützen", sagte Hu. "Wir sind entschlossen, den wirt­schaft­lichen Aufschwung Europas und den Erfolg seiner Indus­trie zu unter­stützen und eine nach­hal­tige Entwick­lung zu ermög­lichen."

Im Rahmen der Veran­stal­tung stellten Vertreter aus Indus­trie und Politik ihre Ziele von digi­talem und grünen Wandel in Europa vor, sowie bereits gemachten Erfah­rungen. Dazu gehören:

"In Europa, für Europa"

Digi­tale Fähig­keiten und neue Ökosys­teme seien Schlüssel für die digi­tale Trans­for­mation Europas. "Um die euro­päi­sche Indus­trie bei der Digi­tali­sie­rung zu unter­stützen", so Hu weiter, "arbeiten wir hart daran, eine robuste, sichere und wider­stands­fähige IKT-Infra­struktur aufzu­bauen. Um laufende Inno­vationen zu unter­stützen, haben wir außerdem mehrere Inno­vations- und Erfah­rungs­zen­tren sowie OpenLabs in Städten wie München und Paris einge­richtet.“

"Bits nutzen, um Watt zu verwalten"

"An der grünen Front", so Hu, "kombi­nieren wir digi­tale Tech­nologie mit Leis­tungs­elek­tronik, um unseren Kunden in allen Bran­chen dabei zu helfen, ihren CO2-Fußab­druck zu verrin­gern und die Ziele des euro­päi­schen Green Deal zu errei­chen." Bis 2021 hat Huawei seinen Kunden und Part­nern dabei geholfen, hier in Europa mehr als 84 Milli­arden Kilo­watt an sauberer Energie zu erzeugen und damit die CO2-Emis­sionen um fast 24 Millionen Tonnen zu senken.

In einer Ausstel­lung stellten Huawei und Part­ner­unter­nehmen ihre Produkte und Lösungen vor. Darüber werden wir noch geson­dert berichten.

Aus den USA kommt die Meldung, dass Produkte von Huawei und ZTE strenger limi­tiert werden sollen.