ZDF: Digitale Versäumnisse im Festnetz und Mobilfunk

Eigent­lich sollten ja "bis 2018" alle Haus­halte mit schnellem Internet ausge­stattet sein. Das zumin­dest hatte die Bundes­regie­rung in ihrer "Digi­talen Agenda" im Jahre 2014 verspro­chen. Die ZDF-Redak­tion "WISO" ging wie ange­kündigt in ihrer Doku­menta­tion "Kunden in der Warte­schleife – Die langen Leitungen von Telekom, Voda­fone & Co." am vergan­genen Montag dieser Frage nach. Der Film von Jessica Martin und Oliver Koytek war vorab unter dem viel passen­deren Titel "Funk­loch und Schne­cken­netz – Ärger mit Telekom, Voda­fone & Co." bereits in Programm "ZDFinfo" zu sehen. Wer ihn verpasst hat, kann ihn in der ZDFmediathek nochmal anschauen.

Viel Wahres, aber manches Detail fehlt

Regelmäßig greift die ZDF-Sendung WISO Themen aus dem Bereich der Telekommunikation auf. Wir haben uns den Bericht ange­schaut. Die dort geschil­derten Fälle sind Kennern längst hinläng­lich bekannt. Beispiels­weise schon wenige Kilo­meter abseits der Ballungs­gebiete klaffen riesige Funk­löcher oder gibt es kein schnelles Internet, weil es "sich nicht rechnet". Die dahinter liegenden Gründe nannte der Bericht leider nicht: Ein Netz­ausbau, der bei allen privat­wirt­schaft­lich rech­nenden Anbie­tern rein unter Kosten­aspekten statt­findet. Eine Kund­schaft, die - wie im Film zu sehen - der unauf­halt­samen Gewiss­heit ist, wenn beispiels­weise ein 50-MBit/s-Fest­netz-Anschluss 50 Euro im Monat kostet, dann muss es ihn mit viel mehr Geschwin­digkeit auch für die Hälfte oder wenig darüber geben. Der Anbieter, der das verspricht, bekommt den Auftrag. Ob der Wechsel klappt und was am Ende wirk­lich geboten wird, weiß der Kunde nicht.

2019: Digi­tales Entwick­lungs­land - mit Hoff­nungs­schimmer



Die Folge ist klar: Auch 2019 ist Deutsch­land noch digi­tales Entwick­lungs­land. Aber der Film machte auch Hoff­nung: Sobald sich Bürger zusam­mentun und gemeinsam an die Anbieter heran­treten, passieren wunder­same Dinge. Wo es für die Telekom sich nicht rechnet, konnten der Kabel-TV-Anbieter Unity­media gewonnen werden, die Bürger mussten dazu nur finan­ziell etwas in Vorleis­tung treten, in der Summe war das zu schaffen.

Noch krasser und dennoch erfolg­reicher ein Ort abseits der Zivi­lisa­tion auf dem Lande: Die Bauern haben drei große Trak­toren zusam­menge­spannt, sich einen Kabel­pflug ausge­liehen und ihre Leer­rohre für die Glas­faser schlicht und ergrei­fend selbst verlegt. Der Netz­betreiber musste nur noch die Glas­faser einblasen und die Kunden anschließen. Von 0 auf 500 MBit/s, das ist wie Weih­nachten, Neujahr, Geburtstag, Taufe und Hoch­zeit auf einmal. Solche Initia­tiven machen Mut.

Aben­teuer Anbie­terwechsel

Nicht nur Privat­personen viel­leicht in jüngerem Alter, sondern gerade Firmen aus allen Bran­chen inklu­sive der Land­wirt­schaft brau­chen schnelles Internet, nicht nur in der Stadt.



So ärger­lich lang­sames Internet ist – es ist immer noch besser als gar kein Internet, was beispiels­weise durch einen Anbie­terwechsel passieren kann. Die schöne neue Welt des "einfach Anbieter wech­seln und alles wird besser" wurde in seinen dras­tischen Auswir­kungen gezeigt, aber nicht erklärt, warum das oft schief­geht. Es hätte nur ein Satz bedurft, dass in vielen Fällen die Deut­sche Telekom die Grund­leis­tung (Leitung ins Haus) liefert und der Anbieter (z.B. Voda­fone, Telefónica o2 und andere) diese Leis­tung bei der Telekom beziehen und mit ihrem Kunden abrechnen muss (der umge­kehrte Fall ist heut­zutage noch sehr selten).

Weil ein geplanter o2-Fest­netz-Kunde keine Leitung bekam, fragte er bei der Telekom nach. Für Unein­geweihte völlig unver­ständ­lich, aber für Fach­leute logisch, die Telekom konnte zu seinem Wunsch keine Auskunft geben, da der Kunde ja bei einem anderen Anbieter unter­schrieben hat und sein Anschluss in einem Rahmen­vertrag "versteckt" ist, zudem die Telekom nichts sagen darf. Sie hat ja mit dem Endkunden keinen Vertrag.

Das Ende vom Lied: Der Kunde ging wieder zurück zur Telekom, da hat es dann irgend­wann doch noch geklappt.

Call­center als Fire­wall?

Dann das Thema Call­center. Hotlines brau­chen Personal, das viel zu oft nur mit Mindest­lohn bezahlt wird. Die Fluk­tuation ist riesig. Das Personal sollte ausrei­chend vorhanden und gut geschult sein, aber es darf nicht zuviel kosten. Warum dieses?

Die Kunden erwarten Spit­zentechnik und Spit­zenbe­ratung zum möglichst nied­rigsten Preis. Ein ehema­liger Call­center-Mitar­beiter bestä­tigt, was längst bekannt ist: Es gehe im Call­center nur um das Abar­beiten von Fall­zahlen, aber nicht um das Lösen von Problemen. Zufrie­dene Kunden bringen dem externen CallCenter nichts.

