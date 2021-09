Wallet ID: Digitaler Führerschein kommt später

Viel Inter­esse fand der digi­tale Führer­schein am 23. September. Dazu musste man eine App der Firma Digital Enab­ling herun­ter­laden und zunächst den lesbaren Perso­nal­aus­weis kontak­tieren, um dann den eigent­lichen Führer­schein digi­tali­sieren zu können.

Doch die aller­meisten Nutzer bekamen die App nicht zum Laufen, der ansonsten lesbare Perso­nal­aus­weis wurde nicht erkannt, wie Tests in der Redak­tion mit iOS und Android bestä­tigten. Das Unter­nehmen hat jetzt die Bremse gezogen und die dazu gehö­rende "Wallet-ID" App aus den Apps­tores (Google/iOS) entfernt. Das Ziel: Personalausweis, Führerschein oder Kreditkarte in einer App auf dem Handy. Der Weg ist steinig.

Grafik: digital-enabling.eu Auf seiner Home­page schreibt das Unter­nehmen:

Außerdem hat der Start unserer App viel Aufmerk­sam­keit von Nutze­rinnen und Nutzern erhalten, die sich intensiv mit Sicher­heits- und Vertrau­ens­fragen befassen. Dafür sind wir dankbar. Wir gehen mit Blick auf den nächsten Release all diesen Hinweisen nach.

Um das System auf höhere Nutz­lasten auszu­legen und den Sicher­heits­hin­weisen nach­zugehen, werden wir in den nächsten Wochen umfang­reiche weitere Tests durch­führen. In dieser Zeit werden wir die App aus den Stores nehmen.

Der Relaunch der App wird verbunden mit bereits geplanten umfang­rei­chen Verbes­serungen an der Nutze­rinnen- und Nutzer­füh­rung sowie am Design. Die ID Wallet werden wir nach den Tests und Weiter­ent­wick­lungen in einigen Wochen wieder neu in den App Stores verfügbar machen. Bis dahin bitten wir um ein wenig Geduld, weitere Infor­mationen werden auf dieser Webseite veröf­fent­licht."