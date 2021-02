Digitalisierte Schule: Wenn der Lehrer zum Lerncoach wird

Modern und zeit­gemäß: So wünscht man sich den digi­talen Unter­richt an den Schulen. Doch die Realität ist oft eine andere. Es hapert nicht nur an der Technik und schnellem Internet, sondern auch an der Zeit.

Schule soll digitaler werden

Bild: dpa Bob Blume ist als "Netz­lehrer" auf YouTube unter­wegs. In seinen Erklär­videos geht es um Text­ana­lyse, Goethes Faust, die Komma­regeln oder schlaue Wörter für die Deutsch­klausur. Im echten Leben unter­richtet der 38-Jährige Deutsch, Englisch und Geschichte an einem Gymna­sium in Bühl bei Offen­burg. Als Blogger befasst er sich seit Jahren mit der digi­talen Bildung. Seine Bilanz fällt nicht gut aus. Die Digi­tali­sie­rung stecke nicht nur in Baden-Würt­tem­berg noch in den Kinder­schuhen, sagt er.

Woran es hapert? So ziem­lich an allem, ist sich der Gymna­sial­lehrer, der auch Bücher zu dem Thema geschrieben hat, sicher. "Es geht los bei der Infra­struktur, den fehlenden Endge­räten und den unaus­gereiften Konzepten." Einige Schulen seien aber sicher­lich schon voran­gegangen.

Digi­tale Bildung soll "sehr hohe Prio­rität" bekommen

Bild: dpa Dass es viel zu tun gibt, sieht auch Kultus­minis­terin Susanne Eisen­mann (CDU), die bei der anste­henden Land­tags­wahl am 14. März Minis­ter­prä­sidentin werden will. "Wir haben in dieser Legis­latur­periode vieles in der Bildung ange­packt, da wir zahl­reiche Baustellen und jahr­zehn­telang unge­löste Fragen vorge­funden haben", sagt die CDU-Poli­tikerin. Die digi­tale Bildung habe eine sehr hohe Prio­rität einge­nommen. "Das zeigt sich allein daran, dass wir aktuell so viel Geld wie nie zuvor in die Digi­tali­sie­rung der Schulen inves­tiert haben."

Bei der Ausstat­tung von Geräten würden verschie­dene Programme von Bund und Land greifen. Bis zum Jahres­ende seien knapp 70 Millionen Euro vom Digi­tal­pakt Schule in Baden-Würt­tem­berg bewil­ligt worden, damit seien rund zwölf Prozent der Mittel gebunden. Insge­samt seien etwa 93,5 Millionen Euro von den Schul­trä­gern bean­tragt worden. Rund 1500 Schulen hätten einen Medi­enent­wick­lungs­plan vorge­legt, der zeigen soll, wie die Geräte einge­setzt werden sollen. "Die Zahlen zeigen, dass das Programm langsam an Fahrt gewinnt", sagt Eisen­mann, die als CDU-Spit­zen­kan­didatin weitere 1,5 Milli­arden Euro für den Glas­faser­ausbau verspricht, um auch Schulen ans sehr schnelle Internet anzu­schließen.

Dass die Anträge für die Gelder ein Exper­tentum und viel Zeit bean­spru­chen, kriti­siert nicht nur Blume. In manchen Kommunen werden die Mittel vorge­streckt, um Schüler und Lehrer schneller mit Tablets zu versorgen. Doch nicht jede Stadt verfügt über die nötigen Gelder. Digi­tale Bildung sei auch weit mehr als nur die Beschaf­fung von Endge­räten, sagt Blume. Es gehe eher um multi­mediales Arbeiten, selbst­stän­diges Lernen etwa mit Hilfe von Erklär­videos, die man sich vor dem Unter­richt anschaut und dann kolla­borativ bespricht.

Rolle des Lehrers ist im Umbruch

Nicht nur der Unter­richt ist um Umbruch, auch die Rolle des Pädagogen. Aus Lehrern werden immer mehr Lern­coa­ches, die die Schüler anleiten und den Umgang mit digi­talen Medien vermit­teln. Wie diese nach­haltig um Unter­richt einge­setzt werden können, schaut sich aktuell ein Forschungs­ver­bund des Leibniz-Insti­tuts für Wissens­medien und der Univer­sität Tübingen an. Dafür begleiten die Forscher in Baden-Würt­tem­berg seit drei Jahren 64 Klassen aus 32 Schulen.

Die wich­tigsten Erkennt­nisse bis jetzt: "Schüler empfinden Tablets als Unter­stüt­zung im Unter­richt", sagt Profes­sorin Katha­rina Scheiter, die an der Studie mitar­beitet. Etwa indem man Visua­lisie­rungs­tools für Expe­rimente im Chemie­unter­richt nutze, könne man den Schü­lern beim Erfassen von Unter­richts­stoff helfen. Gerade schwä­chere Schüler profi­tierten davon. Dafür müsse man aber sicher­stellen, dass die Medien richtig genutzt werden. Wie Blume sagt auch die Expertin: Dies sei mindes­tens genauso wichtig wie die tech­nische Ausrüs­tung der Schulen.

"Dass Digital Natives das aus dem Stand heraus können, ist Unsinn", so die Psycho­login. Man müsse den Schü­lern zeigen, was verläss­liche Infor­mationen sind und wie sie ihre Lern­ziele errei­chen können. "Der Lehrer als Coach zeigt wie es geht und gibt Hilfe­stel­lungen." Die Rolle des Lehrers müsse sich ändern, weg vom Infor­mations-Präsen­tator. "Dafür braucht es Fort­bil­dungen und die Wahr­neh­mung dafür, dass es Zeit für eine Ände­rung ist."

Doch Zeit ist genau das, was fehlt, sagt Bob Blume. "Bisher haben vor allem ein paar nerdige Lehrer dafür gesorgt, dass ihre Schulen weiter­kommen." Der Zufall entscheide also. Doch es brauche konkre­tere Rahmen­bedin­gungen, Einzel­kämp­fertum müsse enden. Und man brauche mehr Frei­räume für Fort­bil­dungen.

Netz­lehrer Bob Blume stellt seinen Kanal auf YouTube vor