Laut dem Bran­chen­verband Bitkom wächst der Markt für Infor­mati­onstechnik und Tele­kommu­nika­tion in der Euro­päischen Union zwar stabil, aber lang­samer als im Vorjahr. USA und China seien Europa weit voraus, mahnte Bitkom-Präsi­dent Achim Berg heute.

Die Umsätze der ITK-Branche nähmen dieses Jahr voraus­sicht­lich um 2,4 Prozent auf 653 Milli­arden Euro zu - nach 2,9 Prozent im letzten Jahr. Für Deutsch­land gehen die Analysten von einem Wachstum um plus 2,3 Prozent auf 134,4 Milli­arden Euro aus, 2018 waren es noch 2,7 Prozent auf 131,3 Milli­arden Euro.

USA wächst stärker?

Deutschland hat Angst, den Anschluss zu verlieren. Netzausbau hängt an Bürokratie und Angst vor moderner Technik In den USA wächst der ITK-Gesamt­markt zwar eben­falls nur um 2,4 Prozent, dabei falle die Wachs­tums­rate im IT-Teil­markt mit 3,9 Prozent jedoch höher aus, der Telekom-Markt schrumpfe dagegen um 0,1 Prozent. In China legt der Gesamt­markt um plus 3,3 Prozent zu, wobei der IT-Markt beson­ders dyna­misch mit plus 9 Prozent zulegt. Welt­weit werden die ITK-Umsätze laut Prognose um 2,8 Prozent auf 3,2 Billionen Euro steigen.

Vor dem Start des Digital-Gipfels der Bundes­regie­rung, der heute in Dort­mund begann, warnte Berg davor, dass Deutsch­land in eine Außen­seiter­rolle geraten könne. "Deutsch­land ist die welt­weit viert­größte Volks­wirt­schaft, aber bei der Digi­tali­sierung spielen wir nicht mehr vorne mit", sagte Berg der Tages­zeitung Rhei­nische Post. Die Gesund­heits­karte sei mehr oder weniger geschei­tert. "Wir wollen flächen­deckenden Mobil­funk, aber möglichst ohne Masten", kriti­sierte Berg.

Aktu­elle EITO-Studie

Seine Zahlen zum Wachstum in Europa bezieht Bitkom aus einer aktu­elle Studie des European Infor­mation Tech­nology Obser­vatory (EITO). Demnach entwi­ckelt sich das IT-Geschäft in den EU-Ländern besser als der Telekom-Markt. Unter den Nord- und west­euro­päischen Staaten liege den Prognosen zufolge Irland (plus 6,6 Prozent), Finn­land (plus 4,1 Prozent) und Schweden mit plus 4 Prozent vorn, in den östli­chen Ländern die Tsche­chische Repu­blik (plus 6,6 Prozent), Bulga­rien (plus 6,5 Prozent) und Kroa­tien (plus 5,2 Prozent).

Dabei ist zu beachten, dass die Zahlen von EITO nicht die sonst vom Bitkom veröf­fent­lichten Markt­daten für Consumer Elec­tronics, Busi­ness Process Outsour­cing & Busi­ness Consul­ting, Tele­kommu­nika­tions­infra­struktur Dienst­leis­tungen & Soft­ware,Pay TV und Halb­leiter in den Anwen­derbran­chen enthalten. Sprich: Sie sind schlecht vergleichbar.

Dort­munder Digi­tal­gipfel: Auf der Suche nach schnellen Lösungen

Den Dort­munder Digital-Gipfel nehmen auch die Deut­sche Glas­faser und der VATM sowie der Bran­chen­verband BREKO als Anlass, um sich zu Wort zu melden. Es müsse "Mehr Tempo beim Glas­faser­ausbau“ geben oder "ohne Glas­faser ist alles nichts" lautet deren Tenor. Die Branche erwarte, dass man sich von einer bloßen Ankün­digungs­politik verab­schiede, an konkreten Lösungen arbeite und Verant­wortung für die Umset­zung poli­tischer Ziele über­nehme.

Die Platt­form 1 des Gipfels „Digi­tale Netze und Mobi­lität“ unter Leitung von Bundes­verkehrs­minister Andreas Scheuer und Dirk Wössner für die Telekom sowie die Fokus­gruppe „Digi­tale Netze“ – unter Leitung von Uwe Nickl, CEO Deut­sche Glas­faser für den VATM und Dr. Bernd Rohleder für den Bitkom – haben daher bewusst konkrete Empfeh­lungen und prak­tische Verbes­serungen der Rahmen­bedin­gungen mit Blick auf inno­vative Fest­netz- und Mobil­funk­tech­nolo­gien in den Mittel­punkt gestellt. Das gelte auch für die AG „Mehr Tempo beim Glas­faser­ausbau“, welche die Deut­sche Glas­faser und VATM außerdem leiten.

Zuviel Büro­kratie

Nach wie vor sei der büro­krati­sche Aufwand der Geneh­migungs­verfahren ein echtes Hemmnis für den Ausbau. Geneh­migungen dauern in Deutsch­land viel zu lange oder wären gänz­lich entbehr­lich. Die Unter­nehmen mahnen eine Stan­dardi­sierung und voll­stän­dige Digi­tali­sierung der Anträge an.

Alter­native oder im Ausland bewährte Verle­getech­niken (z.B. "Tren­ching") müssten möglich werden, denn mit den klas­sischen Tiefbau-Verfahren (= Aufgraben der Straßen) werde das Gigabit-Ausbau­ziel bis 2025 nicht erreicht werden können“, unter­streicht Uwe Nickl, CEO Deut­sche Glas­faser und VATM-Präsi­diums­mitglied.

Wenig Akzep­tanz im Land

„Förderale Struk­turen und geringe Akzep­tanz bei kommu­nalen Spit­zenver­bänden dürften große Über­zeugungs­arbeit benö­tigen, schätzt man beim VATM. Wenn die Bundes­regie­rung ihre Ziele und die Kommunen den Ausbau wirk­lich zeitnah schaffen wollen, müsse es schneller gehen. "Dies brau­chen wir alle, Bürger­meister und Bevöl­kerung, um Arbeits­plätze in Zukunft nicht massiv – vor allem auf dem Land – zu verlieren."

Nur ein Viertel der Unter­nehmen verfüge über die nötige Inno­vati­onskom­petenz und -kultur, um ihre Wett­bewerbs­posi­tion lang­fristig zu sichern, habe ein Studie der Bertels­mann-Stif­tung ergeben.

BREKO mahnt für mehr Tempo

Der Bran­chen-Verband BREKO nimmt an der Platt­form „Digi­tale Netze und Mobi­lität“ und wird das Ergeb­nispa­pier „Mehr Tempo im Netz­ausbau“ heute offi­ziell mit vorstellen. Auch der BREKO mahnte die einfa­chere Nutzung alter­nativer Verle­gever­fahren beim Glas­faser­ausbau bis die Gebäude (FTTB) oder bis direkt zum Nutzer (FTTH) an, was unter dem Fach­begriff "Tren­ching" bekannt ist. Alter­nativ könnten auch die "graben­losen Verle­gung" - etwa durch eine „Erdra­kete“ den Ausbau beschleu­nigen. Diese Verfahren müssten als "aner­kannte Regeln der Technik defi­niert" werden und eine entspre­chende Zerti­fizie­rung bekommen.

Die nach wie vor lang­wierigen, büro­krati­schen Geneh­migungs­verfahren bei den Kommunen müssten beschleu­nigt werden, etwa durch befris­tetes Personal, welches der Bund bezahlen solle. Die Geneh­migungs- und Zustim­mungs­prozesse sollten verein­facht werden, beispiels­weise über eine deutsch­land­weit einheit­liche, digi­tale Platt­form.

Die Finan­zierungs­bedin­gungen für den eigen­wirt­schaft­lichen Glas­faser­ausbau müssten verbes­sert werden. Banken seien bei der Vergabe notwen­diger Kredite viel zu zöger­lich. Hier könne die staat­liche Förder­bank KfW zum Zuge kommen.

Ohne Glas­faser ist alles nichts

„Ohne Glas­faser ist alles nichts“, brachte es BREKO-Geschäfts­führer Dr. Stephan Albers auf eine einfache Formel. Noch in diesem Jahr will die Bundes­regie­rung mit der Über­arbei­tung des Tele­kommu­nika­tions­gesetzes („große TKG-Novelle“) starten. Mit der TKG-Novelle werden nicht nur die Rege­lungen einer zentralen euro­päischen Richt­linie – des so genannten TK-Kodex – in deut­sches Recht umge­setzt, sondern auch weitere wich­tige Rahmen­bedin­gungen für die Zukunft gestellt.

Auch die Nach­frage­förde­rung durch Glas­faser-Gutscheine („Voucher“) wird in Dort­mund disku­tiert werden.

