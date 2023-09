Europa: Deutschland hinkt beim digitalen Bezahlen hinterher

Beim elek­tro­nischen Bezahlen landen die Deut­schen trotz stei­gender Nutzungs­zahlen einer Analyse zufolge in Europa im hinteren Mittel­feld. Im vergan­genen Jahr bezahlten sie durch­schnitt­lich 284-mal per Bank-, Kredit­karte oder Smart­phone, wie die Stra­tegie­bera­tung Boston Consul­ting Group (BCG) errechnet hat. Das seien knapp vier Prozent Wachstum im Vergleich zum Vorjahr.

17 Länder im Vergleich

Europameister beim Bezahlen ohne Bargeld sind die Norweger (Symbolbild)

Foto: girocard, Alex Habermehl Im Vergleich von 17 euro­päi­schen Ländern habe Deutsch­land damit auf Rang 12 gelegen, teilte BCG am Dienstag mit. "Für die Deut­schen ist Bargeld nach wie vor ein wich­tiges Zahlungs­mittel, hier ist für elek­tro­nische Trans­aktionen also noch viel Luft nach oben", befand Markus Ampen­berger, BCG-Experte für Zahlungs­ver­kehr und Co-Autor der Studie.

Skan­dina­visches Land vorne

Euro­pameister beim Bezahlen ohne Bargeld waren in dieser Betrach­tung die Norweger mit durch­schnitt­lich 708 digi­talen Trans­aktionen im vergan­genen Jahr, gefolgt von Dänen (610) und Luxem­bur­gern (598). Seltener als die Deut­schen zahlten demnach Spanier (281), Öster­rei­cher (247), Portu­giesen (246), Italiener (186) und Malteser (180) auf elek­tro­nischem Wege.

"Hygie­nische Bezahl­methode"

Von 2021 zu 2022 nahmen den Angaben zufolge jedoch in allen 17 Ländern die bargeld­losen Bezahl­vor­gänge zu. In der Pandemie war zum Beispiel in Deutsch­land das kontakt­lose Bezahlen als beson­ders hygie­nisch beworben worden. Die Daten für die Abwick­lung der Bezah­lung werden dabei verschlüs­selt mit dem Terminal an der Kasse ausge­tauscht, wenn Kunden ihr Giro­card oder Kredit­karte bezie­hungs­weise Smart­phone oder Smart­watch nah an das Gerät halten.

Der "Global Payments Report", für den Boston Consul­ting jähr­lich die welt­weiten Zahlungs­ströme und Erträge von Zahlungs­dienst­leis­tern analy­siert, kommt zudem zu dem Schluss, dass der welt­weite Ertrags­pool der Anbieter in den vergan­genen fünf Jahren durch­schnitt­lich um 8,3 Prozent auf 1,6 Billionen Dollar 2022 anwuchs. Dazu zählen Erträge aus Zahlungs­ver­kehrs­trans­aktionen sowie Gebühren und Zins­erträge aus Giro­konten oder ausge­gebenen Kredit­karten.

