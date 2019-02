Hoteliers müssen Umgang mit dem Internet lernen

Die hessi­sche Touris­mus­branche muss ihre Kompe­tenzen im Umgang mit den sozialen Medien stärker schulen. Das hat Wirt­schafts­mi­nister Al-Wazir (Grüne) diese Woche in Wies­baden gefor­dert. "Der Gast hat heute die Möglich­keit, wenn er unzu­frieden ist und schlechte Laune hat, das nicht nur einmal kurz dem Wirt zu sagen, sondern auch für immer und ewig im Internet zu hinter­lassen." Viele, beson­ders kleine Betriebe müssten deshalb ihren Umgang mit den sozialen Medien verbes­sern. Das betreffe auch die Service-Qualität. Denn nicht nur wann, sondern auch wie man auf diese Beschwerden reagiere, müsse gelernt werden.

Um die Digi­ta­li­sie­rung in der Branche vor allem im länd­li­chen Raum voran­zu­treiben, soll es in den nächsten Wochen eine Ideen­werk­statt geben, kündigte der Wirt­schafts­mi­nister an. Die fünf besten Ideen sollen dann geför­dert werden, um auch in den kommenden Jahren an Besu­cher­re­korde in Hessen anknüpfen zu können.

Zu wenig Hotels sind online buchbar

Hoteliers müssen besser für digitale Buchungen und die Reaktion auf Bewertungen geschult werden Dem Touris­mus­ver­band (HTV) und dem Hotel- und Gastro­no­mie­ver­band (Dehoga) bereitet eben­falls große Sorgen, dass bundes­weit weit nur weniger als die Hälfte der Betriebe online buchbar ist. In Zeiten, in denen die meisten Urlauber über große Buchungs­platt­formen buchten, sei das untragbar, bemän­gelte HTV-Geschäfts­führer Hartmut Reiße.

Gemeinsam mit Dehoga sei das Ziel ausge­geben worden, die Betriebe in Schu­lungen fit zu machen. 2019 sollen bis zu 100 000 Euro dafür in die Hand genommen werden. Auch fordern die Verbände einen konse­quenten Breit­band­ausbau in den länd­li­chen Regionen.

Im Jahr 2018 besuchten rund 15,6 Millionen Gäste Hessen. Das entspricht nach Angaben des Statis­ti­schen Landes­amtes einem Anstieg von 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Über­nach­tungen in den Hotels, Pensionen und auf Camping­plätzen wuchs um 1,9 Prozent auf 34,7 Millionen. Damit verzeich­nete die Touris­mus­branche laut der Wies­ba­dener Behörde zum neunten Mal in Folge Rekorde.

Beson­ders stark sind die Über­nach­tungs­zahlen nach Angaben der Statis­tiker im Land­kreis Groß-Gerau (plus 10,9 Prozent), Frank­furt (plus 6,3 Prozent) und dem Lahn-Dill-Kreis (plus 6,2 Prozent) sowie den Städten Darm­stadt (plus 5,7 Prozent) und Offen­bach (plus 5,6 Prozent) gestiegen.

Tagungen, Kongresse und Nähe zum Flug­hafen wichtig

Tagungs- und Kongress­gäste seien weiterhin ausschlag­ge­bend für die Ergeb­nisse, sagte Minister Al-Wazir. Die über­durch­schnitt­lich hohen Über­nach­tungs­zahlen, die das Landesamt für den Kreis Groß-Gerau zählte, ließen sich vor allem durch die Nähe zu Frank­furt und dem Flug­hafen erklären. "Wir sind vor allem für Handels­rei­sende verkehrstüchtig ange­bunden, das spüren wir", sagte eine Spre­cherin der Stadt dazu.

Der Wirt­schafts­mi­nister freute sich vor allem über etwa 4 Millionen Touristen und Geschäfts­leute, die 2018 aus dem Ausland nach Hessen gekommen sind. "Wir haben in Hessen eine Beson­der­heit zu anderen Bundes­län­dern. Bei uns spielt der Anteil der auslän­di­schen Gäste eine größere Rolle als der Anteil der inlän­di­schen Gäste."

Die Zahl der Über­nach­tungen der inlän­di­schen Besu­cher lag nach Angaben der Statis­tiker bei 26,6 Millionen. Bei den auslän­di­schen Gästen wurden knapp 8,1 Millionen regis­triert. Auslän­di­sche Besu­cher machen demnach 23,3 Prozent der Über­nach­tungen aus, bundes­weit seien es nur 18,2 Prozent. Die meisten inter­na­tio­nalen Gäste kommen laut Statistik aus den USA (11,3 Prozent), gefolgt von Reisenden aus den Nieder­landen und China.

Sie nutzen regel­mäßig das WLAN in Hotels? Wir geben Tipps zur sicheren Nutzung von WLAN-Hotspots.

