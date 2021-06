Digitaler Schutzengel: Kollisionswarnung per Cloud

Zum Welt­fahr­radtag am 3. Juni rückt das Thema Sicher­heit in den Fokus. Der Auto­mobil­zulie­ferer Conti­nental entwi­ckelt gemeinsam mit der Deut­schen Telekom einen digi­talen Schutz­engel.

Mit moderner Technik und der Position der Verkehrsteilnehmer könnte gewarnt werden, bevor es krachen könnte.

Foto: Continental / Deutsche Telekom Die Firma Conti­nental kennen die meisten Leser als Hersteller von Auto­reifen ("Conti"), das Unter­nehmen macht aber im Bereich Auto­motive (Technik rund um das und im Auto) noch viel mehr.

Gemeinsam mit der Deut­schen Telekom sollen künftig Radfahrer geschützt werden: Die beiden Unter­nehmen entwi­ckeln ein System, das vor Unfällen zwischen vernetzten Fahr­zeugen und Radfah­rern oder anderen schwä­cheren Verkehrs­teil­neh­mern wie Pedelec-, Scoo­ter­fah­rern und Fußgän­gern warnen soll.

Intel­ligente Verkehrs­beob­ach­tung

Foto: Continental / Deutsche Telekom So berechnet die Lösung etwa den einge­schla­genen Weg eines Autos und beispiels­weise eines Zwei­rades. Würden sich diese Verkehrs­teil­nehmer zum glei­chen Zeit­punkt am glei­chen Ort kreuzen, würde das System per Mobil­funk die beiden Verkehrs­teil­nehmer in Echt­zeit warnen. Die ersten Tests im Stra­ßen­ver­kehr waren erfolg­reich. Die Kolli­sions­war­nung entsteht im Projekt Real­labor Hamburg und wird vom Bundes­minis­terium für Verkehr und digi­tale Infra­struktur geför­dert.

„Gerade schwä­chere Verkehrs­teil­nehmer werden im Stra­ßen­ver­kehr oft über­sehen. Zudem enden Unfälle zwischen Fußgän­gern oder Radfah­rern und moto­risierten Fahr­zeugen laut euro­päi­schem Verkehrs­sicher­heitsrat zu über 80 Prozent tödlich für die schwä­cheren Verkehrs­teil­nehmer. Dank Echt­zeit­ver­net­zung und Kolli­sions­war­nung geben wir Radfah­rern oder Fußgän­gern deshalb mehr Sicht­bar­keit. So redu­zieren wir schwere Unfälle, Verletzte und Verkehrs­tote“, sagt Karsten Michels, Leiter der zentralen Vorent­wick­lung bei Conti­nental.

„Mit der Kolli­sions­war­nung statten wir Rad-, Pedelec- und Scooter-Fahrer mit einem digi­talen Schutz­engel aus“, sagt Oliver Bahns, verant­wort­lich für Connected Mobi­lity bei T-Systems. „Der Schlüssel dafür ist der hohe Grad an Vernet­zung: Etwa 85 Prozent der Bevöl­kerung in Europa nutzen ein Smart­phone. Und auch immer mehr Autos sind verbunden. Mit unseren Rech­nern im Mobil­funk­netz sorgen wir zudem für extrem kurze Reak­tions­zeiten.“

GPS, Mobil­funk und Cloud Compu­ting

Die Kolli­sions­war­nung basiert auf Satel­liten­ortung (GPS), Beschleu­nigungs­sen­soren, dem Mobil­funk und Cloud Compu­ting. Das Auto über­mit­telt seine Posi­tion und Beschleu­nigungs­werte per Mobil­funk in die Cloud. Der Radfahrer sendet diese Infor­mationen via Smart­phone oder einen vernetzten Fahr­rad­com­puter eben­falls in die Cloud. Die Cloud berechnet nun die Wege für die nächsten fünf Sekunden und sendet bei drohender Kolli­sion eine Warnung an das Auto und auf das Endgerät des Radfah­rers. Damit diese Infor­mation möglichst schnell beide Verkehrs­teil­nehmer erreicht, kommt immer der Cloud-Rechner im Mobil­funk­netz zum Einsatz, der am dich­testen am Ort der mögli­chen Kolli­sion liegt. Tech­niker spre­chen von "Multi-Access Edge Compu­ting".

Die Partner wollen die Kolli­sions­war­nung für den inter­natio­nalen Einsatz im Alltag weiter entwi­ckeln und die Ergeb­nisse zum ITS World Congress vorstellen. Diese Leit­messe für Intel­ligente Trans­port­sys­teme soll vom 11. bis 15. Oktober in Hamburg statt­finden.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Gerade die schwä­cheren Verkehrs­teil­nehmer haben es nicht einfach, von daher wäre eine solche Funk­tion zu begrüßen, die möglichst netz­anbie­ter­über­grei­fend reali­siert werden sollte, damit die Warnung auch dann funk­tio­niert, wenn das "eigene" Netz gerade nicht verfügbar ist. Sicher­gestellt muss auch werden, dass diese Funk­tion auch dann Leben retten kann, wenn das Guthaben der Prepaid­karte oder das Daten­volumen des Mobil­funk­ver­trags einer der beiden Verkehrs­teil­nehmer "abge­laufen" ist.

Und dann gibt es noch ein grund­sätz­liches Problem: Der Daten­schutz. Dieses System würde die exakten Aufent­halts­orte aller Betei­ligten kennen, um eine Warnung aussenden zu können. Diese Infor­mationen könnten aber Begehr­lich­keiten wecken: Kommt es zu einem Verkehrs­unfall, könnte das für die Opfer hilf­reich sein, aber auch Versi­che­rungen oder Fami­lien­ange­hörige bzw. Lebens­partner oder Erzie­hungs­berech­tigte würden gerne wissen, wo wer wann gewesen ist. Und dann bleibt die Frage, wie sicher die Cloud gegen Abfragen durch "Unbe­fugte" sein könnte.

Da muss und kann es Lösungen geben, wie die Corona-Warn-App gezeigt hat. Jeder Verkehrs­teil­nehmer mehr, der nicht mehr schwer verun­glückt, wäre den Aufwand wert.

