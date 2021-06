Test: Digitaler Impfpass per App auf dem Smartphone

Der digi­tale Impf­pass ist ab sofort verfügbar. Doch noch ist es gar nicht so einfach, an die benö­tigten Zerti­fikate zu kommen, wie unsere ersten Erfah­rungen zeigen.

Wie berichtet ist der digi­tale Impf­pass vor wenigen Tagen in Deutsch­land offi­ziell vorge­stellt worden. Die CovPass-App ist in den AppStores von Apple, Google und Huawei verfügbar, die Corona-Warn-App hat ein Update erhalten, um die Impf­nach­weise aufnehmen zu können. Ange­kün­digt ist auch eine neue Version der Luca-App. Auch diese kann künftig als digi­taler Impf­nach­weis dienen.

Um den digi­talen Impf­pass zu nutzen, muss die App mit den dafür notwen­digen Daten versorgt werden. Diese werden in Form eines QR-Codes bereit­gestellt. Besten­falls bekommt man diesen bereits nach der zweiten Impfung vom Arzt oder einem Mitar­beiter im Impf­zen­trum ausge­hän­digt. Die Impf­zen­tren wollen die Daten bereits geimpften Personen per Post zusenden. Ab sofort gibt es die Daten aber auch in vielen Apotheken.

Erste Erfah­rungen in Impf­zen­tren

Digitaler Impfnachweis per App

Foto: teltarif.de Bei zwei Impfungen in hessi­schen Impf­zen­tren, die bereits am Sonntag statt­fanden, wurden keine oder unvoll­stän­dige Daten ausge­hän­digt. Mit den QR-Codes auf einem "Ersatz­for­mular zur Doku­men­tation der durch­geführten Impfungen" ließ sich die CovPass-App jeden­falls nicht akti­vieren. Beim Versuch, diese Codes einzu­scannen, war ledig­lich die Fehler­mel­dung zu lesen, dass es sich um kein Impf­zer­tifikat handelt, was frei­lich nicht ganz richtig ist.

Andere Daten - speziell für die App - wurden nicht ausge­hän­digt. Die geimpften Personen haben auch keine Infor­mationen dazu erhalten, ob und wann diese Details mögli­cher­weise auf dem Postweg noch nach­gereicht werden. Zuge­geben: Sie haben auch nicht aktiv danach gefragt. Dennoch wäre eine Infor­mation zu diesem neuen Feature wünschens­wert - und sei es nur in Form eines Aushangs, den alle Besu­cher des jewei­ligen Impf­zen­trums sehen.

Digi­taler Impf­pass in der Apotheke

Ab sofort können auch Apotheken die QR-Codes gene­rieren, mit denen die digi­talen Impf­nach­weise in der CovPass- oder Corona-Warn-App erstellt werden können. Pünkt­lich zum Start wurde die Mein-Apotheken-Manager-Home­page aktua­lisiert. Hier finden sich neben Apotheken, die Corona-Schnell­tests anbieten, jetzt auch Anlauf­stellen für die digi­talen Impf­zer­tifi­kate.

Vor allem heute Vormittag war die Webseite oft über­lastet. Offenbar war der Ansturm der Nutzer sehr groß. Mitt­ler­weile ist die Home­page besser erreichbar und nach Eingabe der eigenen Adresse (Wohnort oder Post­leit­zahl reicht aus) lässt sich auswählen, ob ein Schnell­test oder ein digi­tales Impf­zer­tifikat gesucht wird. Anschlie­ßend wird eine Liste der Apotheken ange­zeigt, die den gewünschten Dienst anbieten.

