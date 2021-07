Ausprobiert: Digitaler Impfnachweis in der Apple Wallet

Offi­ziell gibt es den digi­talen Impf­nach­weis nur per App und nicht in der Apple Wallet. Wir haben eine inof­fizi­elle Lösung auspro­biert. Mitt­ler­weile ist auch eine Alter­native verfügbar.

Impfpass in der Apple Wallet

Quelle: covidpass.eu Der digi­tale Impf­nach­weis ist seit Mitte Juni in Deutsch­land verfügbar. Offi­ziell stehen hierfür zwei Anwen­dungen zur Verfü­gung: die eigens zu diesem Zweck geschaf­fene CovPass-App und die Corona-Warn-App. Letz­tere hat den Nach­teil, dass man das Impf­zer­tifikat erst im Menü suchen muss, während die CovPass-App dieses direkt nach Öffnen der Appli­kation anzeigt.

Nicht umge­setzt wurde der Wunsch vieler Nutzer, den Impf­nach­weis auch direkt in der Apple Wallet eines iPhone oder einer vergleich­baren Lösung für Android-Smart­phones anzu­zeigen. Anwender sehen den Vorteil, den QR-Code auch bei gesperrtem Handy durch einen Doppel­klick auf dem Ein/Aus-Schalter aufrufen zu können. Kritiker sehen genau darin aber auch eine poten­zielle Daten­schutz-Lücke.

In den vergan­genen Tagen haben zwei inof­fizi­elle Lösungen den Weg ins Internet gefunden. Die erste Lösung hat der Entwickler Marvin Sextro program­miert. Der Hanno­veraner hat auf seiner Webseite auch Infor­mationen zum Daten­schutz veröf­fent­licht. Der Source Code für das Gratis-Angebot ist zudem auf GitHub einsehbar.

Kurz­test: Impf­pass in die Apple Wallet inte­griert

Impfpass in der Apple Wallet

Quelle: covidpass.eu Wir haben den Dienst auspro­biert und die Seite covidpass.marvinsextro.de mit dem Safari-Browser auf einem iPhone 12 Pro Max aufge­rufen. Mit der iPhone-Kamera kann der QR-Code des Impf­zer­tifi­kats einge­scannt werden. Alter­nativ kann der Code auch als PDF- oder PNG-Doku­ment einge­lesen werden. Anschlie­ßend lässt sich noch die Hinter­grund­farbe auswählen, in der das Zerti­fikat ange­zeigt werden soll. Im letzten Schritt wird der Impf­nach­weis zur Apple Wallet hinzu­gefügt.

Auf diesem Weg konnten wir den digi­talen Impf­pass inner­halb weniger Minuten in die Apple Wallet aufnehmen. Im Anschluss haben wir mit der CovPass-Check-App auf einem zweiten Smart­phone auspro­biert, ob der über die Web-Anwen­dung von Marvin Sextro gene­rierte Apple-Wallet-Eintrag als gültiges Impf­zer­tifikat erkannt wird. Das war der Fall, sodass der Test erfolg­reich war.

covidpass.eu als Alter­native gestartet

Zwei Pots­damer Entwickler bieten den glei­chen Service jetzt unter der Adresse covidpass.eu an. Sie betonen, dass die Daten lokal auf dem Smart­phone verar­beitet werden, es sich um ein Open-Source-Projekt handelt und die Program­mierer keinen Profit erzielen wollen. Zur Erstel­lung des Passes werde ledig­lich ein kryp­togra­fischer Hash an den Server geschickt, über den der Dienst reali­siert wird. "Das bedeutet wir haben erst gar keine Möglich­keit Deine Daten zu lesen oder zu spei­chern", so die Entwickler.

Über die Web-Anwen­dung wird der QR-Code einge­scannt, der vom Arzt oder Impf­zen­trum ausge­stellt wird oder nach­träg­lich in Apotheken zu bekommen ist. Danach wird der Eintrag gene­riert, der sich zur Apple Wallet hinzu­fügen lässt. Einmal in der Apple Wallet ange­kommen wird die digi­tale Impf­nach­weis-Karte auto­matisch auf weitere iPhones synchro­nisiert, die mit der glei­chen Apple-ID genutzt werden. Dafür spielt es keine Rolle, welche der beiden inof­fizi­ellen Lösungen genutzt wird.

So prak­tisch die inof­fizi­ellen Möglich­keiten für den Impf­pass in der Apple Wallet auch sind: Wünschens­wert wäre eine offi­zielle Lösung über die CovPass-App - ggf. mit dem Hinweis darauf, dass im Zwei­fels­fall Unbe­fugte auf die Daten zugreifen können. Das ist bei einem "analogen" Impf­pass aber auch nicht anders, wenn dieser unbe­auf­sich­tigt herum­liegt.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, welche Probleme bei der Nutzung der Luca App als Impf­nach­weis auftreten können.