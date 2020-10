"Digitaler Euro": Alternative zu Bitcoin, Libra und Co.?

Zentral­banken rund um den Globus feilen an Alter­nativen zu Bitcoin, Libra und Co. Auch die EZB verstärkt ihre Arbeit an einem digi­talen Euro. Bis Verbrau­cher diesen nutzen können, wird es aber noch dauern.

Die EZB erklärte, eine elektronische Form von Zentralbankgeld könnte

von der breiten Bevölkerung genutzt werden

Europas Währungs­hüter treiben ihre Arbeiten an einer digi­talen Version des Euro voran. In den nächsten Wochen sollen interne Tests mit einer Digi­tal­wäh­rung beginnen - zeit­gleich mit einer öffent­lichen Befra­gung von Bürgern sowie Fach­leuten aus Wissen­schaft und Finanz­sektor zum Für und Wider ab dem 12. Oktober.

Gegen Mitte 2021 will die Zentral­bank dann über den Start eines digi­talen Euro-Projekts entscheiden. Andere Noten­banken sind bei dem Thema bereits weiter.

"Wir sollten darauf vorbe­reitet sein, einen digi­talen Euro einzu­führen"

"Die Menschen in Europa bezahlen, sparen und inves­tieren immer häufiger auf elek­tro­nischem Weg. Unsere Aufgabe ist es, das Vertrauen in unsere Währung zu sichern. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass der Euro für das digi­tale Zeit­alter gerüstet ist", begrün­dete die Präsi­dentin der Euro­päi­schen Zentral­bank (EZB), Chris­tine Lagarde, heute die Pläne. "Wir sollten darauf vorbe­reitet sein, einen digi­talen Euro einzu­führen, sollte dies erfor­der­lich werden."

Ein digi­taler Euro wäre eine Antwort auf privat­wirt­schaft­liche Initia­tiven wie Bitcoin oder das maßgeb­lich von Face­book getra­gene Projekt Libra. Der große Unter­schied: Im Gegen­satz zu anderen Kryp­towäh­rungen stünde ein digi­taler Euro unter Aufsicht einer Zentral­bank, die die Stabi­lität der Währung sichert.

Digi­taler Euro kann in extremen Situa­tionen erfor­der­lich sein

"Die Einfüh­rung eines digi­talen Euro kann in verschie­denen Szena­rien erfor­der­lich sein, etwa wenn die Menschen nicht mehr mit Bargeld zahlen wollen, oder in extremen Situa­tionen wie Natur­kata­stro­phen oder Pande­mien, in denen andere herkömm­liche Zahlungs­dienst­leis­tungen nicht mehr funk­tio­nieren", erläu­terte EZB-Direk­tori­ums­mit­glied Fabio Panetta in einem heute veröf­fent­lichten Gast­bei­trag.

Schon vor der Corona-Krise hatte sich der Trend zum Bezahlen ohne Scheine und Münzen in Deutsch­land und im Euro­raum verste­tigt. 98 Milli­arden Zahlungen im Währungs­raum der 19 Staaten im Gesamt­wert von gut 162 Billionen Euro wurden 2019 nach EZB-Angaben bargeldlos abge­wickelt. Das waren 8,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Pandemie sorgte für einen weiteren Schub bei digi­talen Bezahl­ver­fahren.

"Ein digi­taler Euro würde uns auch davor bewahren, dass staat­liche oder privat­wirt­schaft­liche digi­tale Zahlungs­mittel, die aus Ländern außer­halb des Euro­raums stammen oder von dort kontrol­liert werden, bestehende Zahlungs­mittel weit­gehend verdrängen", führte Panetta weiter aus.

Finanz­auf­seher befürchten, dass Libra Geld­wäsche, Terror­finan­zie­rung und Steu­erhin­ter­zie­hung erleich­tert. Face­book hatte dagegen betont, das Projekt solle den bargeld­losen Zahlungs­ver­kehr vor allem in Schwel­len­län­dern verein­fachen, wo es kein flächen­deckendes Banken­system gebe. Tech­nisch können digi­tale Währungen zum Beispiel auf Basis einer Block­chain funk­tio­nieren - also über eine Kette von Daten­blö­cken, die sich mit jeder Trans­aktion ausbaut.

Projekte in Schweden und China

Zentral­banken wollen mit ihren Initia­tiven zudem ihr Geld­monopol vertei­digen. Auch andere Noten­banken welt­weit beschäf­tigen sich mit digi­talem Zentral­bank­geld. Vergleichs­weise weit voran­geschritten ist in Europa das Projekt E-Krona der schwe­dischen Zentral­bank, denn in dem skan­dina­vischen Land wird Bargeld kaum noch genutzt. China arbeitet schon länger an der digi­talen Vari­ante seiner Währung Renminbi.

Die EZB erklärte, eine elek­tro­nische Form von Zentral­bank­geld könnte von der breiten Bevöl­kerung genutzt werden - genauso wie Bargeld, nur in digi­taler Form. Europas Währungs­hüter versi­cherten, ein digi­taler Euro wäre eine Ergän­zung zum Bargeld, kein Ersatz: "In jedem Fall wird das Euro­system auch weiterhin Bargeld ausgeben."

Digi­taler Euro: Geld direkt bei der Zentral­bank hinter­legen

Der Bundes­ver­band deut­scher Banken (BdB) begrüßte die EZB-Initia­tive grund­sätz­lich. Der digi­tale Euro sei "ein Zukunfts­thema mit höchster Bedeu­tung für die Sicher­heit und Stabi­lität der euro­päi­schen Finanz­märkte", sagte BdB-Haupt­geschäfts­führer Andreas Kraut­scheid. Es seien aber "noch hoch­rele­vante Fragen zu klären". Im Fall der Ausgabe eines digi­talen Euro müssten Banken eine zentrale Rolle spielen.

"Ich begrüße es, dass die EZB nun entschieden bei der Entwick­lung eines digi­talen Euro voran­geht", erklärte der Grünen-Finanz­poli­tiker Danyal Bayaz. "Es geht hier nicht nur um Vertrauen der Bevöl­kerung, sondern auch um Indus­trie­politik und euro­päi­sche Souve­ränität gegen­über chine­sischen und US-ameri­kani­schen Bestre­bungen." Ein digi­taler Euro könnte es Bürgern erlauben, Geld direkt bei der Zentral­bank zu hinter­legen. Diese Möglich­keit steht norma­ler­weise nur gewerb­lichen Kredit­gebern wie Banken, Regie­rungen und anderen Zentral­banken offen. Einige Experten sehen jedoch die Gefahr, dass dann in Krisen­zeiten Bank­kunden ihre Erspar­nisse flucht­artig von kommer­ziellen Banken abziehen würden und Notlagen so verstärken.

Entschei­dung ist noch offen

"Bevor wir die Argu­mente abwägen und Schlüsse daraus ziehen können, benö­tigen wir zunächst ein umfas­sendes Verständnis von Digi­tal­geld. Dabei müssen wir stets einen offenen Ansatz verfolgen", mahnte Bundes­bank-Präsi­dent Jens Weid­mann vor Kurzem bei einer Tagung. "Auf jeden Fall ist die Einfüh­rung von Digi­tal­geld sorg­fältig abzu­wägen."

Bundes­bank-Vorstand Burk­hard Balz bekräf­tigte heute: "Eine Entschei­dung für oder gegen digi­tales Zentral­bank­geld ist noch nicht gefallen. Wir müssen die Analyse in den kommenden Monaten vertiefen. Das gilt zum Beispiel auch für die poten­ziellen Auswir­kungen auf die Geld­politik und das Banken­system."

