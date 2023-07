Digitaler Euro: Währung soll in vier Jahren verfügbar sein

Der digi­tale Euro wird nach Über­zeu­gung von Bundes­bank-Präsi­dent Joachim Nagel schon in wenigen Jahren zum Alltag der Menschen gehören. In etwa vier Jahren "werden wir (...) mit dem digi­talen Euro bezahlen können", prognos­tizierte Nagel im Gespräch mit dem baden-würt­tem­ber­gischen Finanz­minister Danyal Bayaz (Grüne) in der neuesten Folge des Podcasts Cäsh­flow - ein Podcast über Geld und Politik, den das Minis­terium in Stutt­gart am Donnerstag veröf­fent­lichte. "Ganz trivial ist es ja nicht, das Thema umzu­setzen, aber das ist, glaube ich, ein realis­tischer Zeit­hori­zont."

Vorbe­rei­tungen laufen seit Jahren

Europa soll mit dem Digitalen Euro ein eigenes Angebot für

digitale Zahlungen bekommen

Foto: Picture Alliance / dpa Die Vorbe­rei­tungen für eine digi­tale Vari­ante der euro­päi­schen Gemein­schafts­wäh­rung laufen seit Jahren, Ende Juni legte die EU-Kommis­sion ihre Vorschläge für einen Rechts­rahmen für den digi­talen Euro vor. Der digi­tale Euro soll demnach gesetz­liches Zahlungs­mittel werden, Schein und Münze aber nicht ersetzen. Die Euro­päi­sche Zentral­bank (EZB) will im Oktober entscheiden, ob sie die Arbeiten an einem digi­talen Euro weiter voran­treiben wird.

Im Gegen­satz zu soge­nannten Kryp­towäh­rungen wie Bitcoin und Ether, deren Kurse oft stark schwanken, böte die Einfüh­rung einer virtu­ellen euro­päi­schen Währung Privat­anle­gerinnen und -anle­gern eine stabi­lere Alter­native, da sie eins zu eins an den Euro gekop­pelt wäre. Zudem bekäme Europa mit einem digi­talen Euro ein eigenes Angebot für digi­tale Zahlungen als Alter­native zu Zahlungs­dienst­leis­tern, die nicht in Europa behei­matet sind wie etwa der US-Riese Paypal.

Digi­taler Euro soll Erfolgs­geschichte werden

Es sei "doch ganz logisch und konse­quent, dass die Noten­banken mit einer digi­talen Währung ihr Produkt­angebot ergänzen und für eine sichere Infra­struktur sorgen", sagte Nagel. "Die Menschen, aber auch die Banken, die wir benö­tigen für den digi­talen Euro, werden bald sehen, dass der digi­tale Euro neue Chancen bietet, neue Finanz­pro­dukte, die finan­zielle Inklu­sion erhöht." Er sei sicher, dass "auch der digi­tale Euro wie der Euro selbst eine Erfolgs­geschichte werden" wird, sagte der Bundes­bank-Präsi­dent.

