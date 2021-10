Nigeria führt erste digitale Währung in Afrika ein

Die erste elek­tro­nische Landes­wäh­rung führt das Land Nigeria (Afrika) ein, den eNaira. Als zweites Land will Ghana mit dem eCedi folgen.

Digi­tale Währungen sind ange­sagt. Neben dem Bitcoin oder Ethe­reum wird schon länger über digi­tale Versionen bekannter Währungen disku­tiert. Bei der Einfüh­rung liegt eine Region vorne, von der man das eher nicht vermutet hätte. Es geht um Afrika, genauer um Nigeria und Ghana.

Nige­rianer können sich erst­malig für Zahlungen mit eNaira anmelden, der ersten digi­talen Währung in Afrika. Benannt nach der Landes­wäh­rung Naira soll die digi­tale Version grenz­über­schrei­tenden Handel von Afrikas größter Volks­wirt­schaft erleich­tern, den eCommerce ankur­beln und den großen Prozent­satz der 200 Millionen Nige­rianer, die kein Bank­konto besitzen, finan­ziell einglie­dern.

30 lokale Banken machen mit

Muhammadu Buhari (l.), Präsident von Nigeria, und Godwin Emefiele, Gouverneur der Zentralbank stellen ein Plakat zur Einführung einer digitalen Währung namens eNaira vor

Foto: Außenministerium Nigeria / Picture Alliance dpa Mehr als 30 nige­ria­nische Banken haben sich bereits auf der von der Zentral­bank verwal­teten digi­talen Währungs­platt­form regis­triert. Mit eNaira will die Regie­rung auch Kryp­towäh­rungen wie Bitcoin Konkur­renz machen, die sich der Kontrolle von Regie­rungen und globalen Regu­lie­rungs­behörden entziehen, hieß es. 1 "normaler" Naira entspricht aktuell umge­rechnet 0,0021 Euro.

Nach­bar­land Ghana ist Nigeria mit einer digi­talen Währung namens eCedi dicht auf den Fersen. Ein Pilot­pro­jekt soll jedoch zunächst testen, ob es dafür einen Markt gibt. Ein regu­lärer Cedi entspricht aktuell 0,14 Euro.

Digi­taler Euro?

In Europa wird seit einiger Zeit über den digi­talen Euro disku­tiert. Im Gegen­satz zu Kryp­towäh­rungen wie Bitcoin, Ethe­reum, etc. werden bei diesen staat­lichen Digi­tal­wäh­rungen keine strom­fres­senden Compu­ter­farmen verwendet. Solche Anlagen wurden in China inzwi­schen unter­sagt, da sie sehr viel Strom brau­chen, der anderswo drin­gender benö­tigt wird.

Derweilen streicht die deut­sche Digi­tal­bank "DKB" ihren Kunden die kosten­lose Kredit­karte und lässt die Maestro Karte auslaufen.