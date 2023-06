Digitale Rentenübersicht in Kürze verfügbar

Die geplante digi­tale Renten­über­sicht geht nach Angaben der Deut­schen Renten­ver­siche­rung an diesem Freitag online. Auf der Platt­form rentenuebersicht.de sollen Bürger künftig einen Gesamt­über­blick über ihre gesetz­liche, betrieb­liche und private Alters­vor­sorge erhalten und sich so über die im Alter zu erwar­tende Finanz­situa­tion infor­mieren können. Das teilte die Deut­sche Renten­ver­siche­rung Bund (DRV) am Mitt­woch in Berlin mit.

Login mit "AusweisApp2"

Rentenübersicht bald digital

Bild: Image licensed by Ingram Image Das Portal solle dabei helfen, die zukünf­tige indi­vidu­elle Situa­tion im Renten­alter einschätzen zu können und mögli­chen Hand­lungs­bedarf für den ange­strebten Lebens­stan­dard früh­zeitig zu erkennen. Aller­dings ist die Seite noch nicht voll­ständig. Die Renten­ver­siche­rung ist darauf ange­wiesen, dass sich die privaten Alters­vor­sorge-Anbieter auch betei­ligen und ihre Daten zur Verfü­gung stellen. Im Laufe des Jahres würden weitere Anbieter folgen, hieß es.

Das Login soll über die Online-Funk­tion des Perso­nal­aus­weises mit der dazu­gehö­rigen "AusweisApp2" auf dem Smart­phone möglich sein. Imke Petersen, bei der DRV für das Projekt digi­tale Renten­über­sicht zuständig, hatte im Mai bereits versi­chert, dass es auch weiterhin die jähr­liche schrift­liche Renten­infor­mation geben werde. Die digi­tale Über­sicht sei ein zusätz­liches Angebot.

In einer weiteren Meldung lesen Sie: Europa auf dem Weg zum digi­talen Euro: Fragen & Antworten.