Deutsche Post, GMX & web.de: Briefinhalte auf Wunsch per PDF

Manchmal kann es prak­tisch sein, wenn ein wich­tiger Brief schon vorab per E-Mail ange­kün­digt wird. Manchmal würde man gerne auch wissen, was drin steht. Das wird jetzt in engen Grenzen möglich.

Wenn ein Brief elektronisch erstellt wurde, kann er bei GMX und web.de als E-Mail vorab empfangen werden.

Logos: GMX/WEB.DE/Deutsche Post, Foto/Montage: teltarif.de Die zur 1&1-Mail- und Media-Gruppe gehö­renden E-Mail Anbieter web.de und GMX starten zusammen mit der Deut­schen Post einen zusätz­lichen Service, den sie „Digi­tale Kopie“ getauft haben. Bis zu 35 Millionen Deut­sche könnten (theo­retisch) ab heute "sofort auf Wunsch" die Inhalte ihrer Brief­post kosten­frei auch per E-Mail zuge­stellt bekommen. Die Benach­rich­tigung per E-Mail gibt es schon länger.

Start ab heute

Wenn ein Brief elektronisch erstellt wurde, kann er bei GMX und web.de als E-Mail vorab empfangen werden.

Logos: GMX/WEB.DE/Deutsche Post, Foto/Montage: teltarif.de Bevor nun jemand Panik bekommt, dass GMX oder web.de die private Post der Kunden öffnen, um sie dann einzu­scannen, so ist das nicht. Eine digi­tale Kopie per E-Mail bekommt der web.de- oder GMX-E-Mail-Kunde nur, wenn er sich dafür ange­meldet hat. Dann muss der Original-Absender des Briefes dem Verfahren zustimmen und diesen Brief schon digital bei der Deut­schen Post einlie­fern. Das wird in aller­erste Linie bei Strom­ver­sor­gern, Tele­fon­gesell­schaften, Versand­häu­sern oder Versi­che­rungen etc. der Fall sein. Hier werden die Inhalte per Daten­lei­tung in ein Druck­zen­trum der Post geschickt, das möglichst nahe beim Kunden steht.

Voda­fone und Otto Versand vorne dabei

Zum Start seien bereits 50 Groß­ver­sender wie Voda­fone Deutsch­land oder Otto Versand sowie über 10.000 klei­nere und mitt­lere Unter­nehmen an Bord, teilen 1&1 und die Post mit.

Bereits regis­trierte Nutzer der Brief­ankün­digung erhalten auf Wunsch vor Zustel­lung eines Briefes eine E-Mail, worin neben dem Foto des Brief­umschlags auch ein PDF-Doku­ment mit dem Brief­inhalt enthält. Der Service ist weiterhin kosten­frei und kann gemeinsam mit der Brief­ankün­digung ab heute von allen GMX- und web.de-Nutzern direkt in den Einstel­lungen des E-Mail-Kontos akti­viert werden.

Einrich­tung nach Login im eigenen Post­fach

Wer sich die Benach­rich­tigung bzw. die digi­tale Kopie einrichten will: Bei GMX findet man den Zugang nach dem Login unter "E-Mail" - "Einstel­lungen" - "Brief­ankün­digung" - "digi­tale Kopie akti­vieren". Bei web.de gibt's einen direkten Hinweis-Link auf der Start­seite. Die AGBs der deut­schen Post zur Brief­ankün­digung sind eben­falls online einsehbar.

Trotz Brief­ankün­digung (mit und ohne digi­tale Kopie) werden nicht alle Briefe ange­kün­digt. Hand­schrift­liche Briefe ("von Tante Erna") werden weiterhin über­raschend im heimi­schen Brief­kasten landen und auch in der digi­talen Kopie nicht erscheinen. Es werden auch nur Briefe signa­lisiert, die über die Deut­sche Post verschickt werden. Briefe, die über alter­native private Anbieter ankommen, bleiben komplett außen vor.

Lang­fristig aller­dings dürfte der analoge Brief mit der E-Mail "zusam­men­wachsen", ist man sich bei 1&1-Mail und Media sicher. Dann könnte es auch möglich sein, per E-Mail auf einen ange­kün­digten Papier­brief zu antworten. Aktuell geht das nur beim proprie­tären E-Post-Dienst der Deut­schen Post.

1&1 und Post zufrieden

„Die Digi­tali­sie­rung des Brief­bereichs ist für uns kein Selbst­zweck, sondern dient dazu, unseren Kunden das Leben leichter und bequemer zu machen. Der erfreu­liche Kunden­zuspruch bei der digi­talen Brief­ankün­digung zeigt, dass wir mit der Erwei­terung des Ange­bots auf den Brief­inhalt auf dem rich­tigen Weg sind. So können unsere Kunden ab sofort wich­tige Mittei­lungen auf zwei Wegen erhalten: als rechts­sicheren Brief und als prak­tisch archi­vier­bare E-Mail“, erklärt Tobias Meyer, Vorstand Post & Paket Deutsch­land bei der Deut­sche Post DHL Group.

Sein Geschäfts­partner Jan Oetjen, Geschäfts­führer der E-Mail-Anbieter GMX und web.de findet, dass die „Nutzer Nutzer so erst­malig die Möglich­keit haben, alle rele­vanten Infor­mationen von Unter­nehmen und Behörden an einer zentralen Stelle zu bündeln." Man habe eine schnelle Über­sicht, könne Unter­lagen einfach suchen und archi­vieren, und mit der E-Mail-App des Smart­phones sei der persön­liche Brief­kasten immer und überall dabei.

Wie funk­tio­niert die Brief­ankün­digung in der Praxis? Wir haben es auspro­biert.