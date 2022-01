Post: Digitale Briefankündigung jetzt für alle per App

Briefankündigung jetzt auch über die App der Post

Bild: Deutsche Post DHL Group Schon früh­mor­gens wissen, welche durch die Deut­sche Post trans­por­tierten Briefe heute im Brief­kasten landen werden - das geht seit Sommer 2020 mit der Brief­ankün­digung per E-Mail, die wir seiner­zeit ausführ­lich getestet hatten. Die Einschrän­kung: Die Brief­ankün­digung war seither nur mit einem E-Mail-Post­fach bei GMX und Web.de verwendbar. Im Herbst 2020 kam die Brief­ankün­digung für Post­fächer hinzu, die mit jedem belie­bigen E-Mail-Post­fach genutzt werden kann.

Bei der digi­talen Brief­ankün­digung wird nur die Vorder­seite des Brief­umschlags mit Absender und Empfänger gescannt und dieses Bild über­mit­telt. Der Dienst darf also nicht verwech­selt werden mit der digi­talen Brief­kopie, bei der der Inhalt des Briefes gescannt und als PDF vorab über­mit­telt wird. Die Brief­ankün­digung wird nun für einen größeren Nutzer­kreis verfügbar gemacht. Briefankündigung jetzt auch über die App der Post

Bild: Deutsche Post DHL Group

Dienst bleibt weiterhin kostenlos

Nach wie vor bleibt es dabei, dass nur durch die Deut­sche Post trans­por­tierte Brief­umschläge gescannt und ange­kün­digt werden. Briefe von örtli­chen Behörden beispiels­weise, die durch lokale Dienst­leister zuge­stellt werden, landen weiter ohne Ankün­digung im Brief­kasten.

Laut der Deut­schen Post ist die Brief­ankün­digung ab sofort auch in der Post & DHL App verfügbar. Der Empfänger kann sich also Fotos der Brief­umschläge in der App auf dem Smart­phone anzeigen lassen. Zukünftig werden für App-User also nicht nur die ange­kün­digten DHL-Pakete, sondern auch die Briefe ange­zeigt, die gerade auf dem Postweg unter­wegs sind. Der Service der Brief­ankün­digung bleibt laut der Deut­schen Post weiterhin kostenlos.

Anmel­dung in der App mit Bestä­tigungs­brief

Für die Verwen­dung der Brief­ankün­digung über die Post & DHL App ist eine Anmel­dung erfor­der­lich. Über die kommenden Tage verteilt soll die neue App-Version 8.0 für alle User ausge­rollt werden. Nach einem Update auf die neueste Version soll den Kunden auf ihrem Smart­phone ange­zeigt werden, dass sie ab sofort den neuen Service Brief­ankün­digung nutzen können.

Wenn die Post-Kunden dann die Brief­ankün­digung akti­vieren, sollen sie in den Folge­tagen ein Bestä­tigungs­schreiben der Deut­schen Post per Brief an die hinter­legte Adresse erhalten, um die Anschrift zu vali­dieren. Ledig­lich Kunden, die bereits in den zurück­lie­genden sechs Monaten ihre Adresse in der Post & DHL App veri­fiziert haben, sollen dieses Schreiben nicht mehr bekommen.

Die Post gibt bekannt, dass seit der Einfüh­rung der Brief­ankün­digung mehr als 1 Million Kunden den Service nutzen. Die "Digi­tale Kopie" soll weiterhin vorerst Mail-Nutzern bei GMX und Web.de vorbe­halten bleiben.

Wo bleibt mein Brief oder mein Paket? Bei der Bundesnetz­agentur gingen bis Mitte Dezember 14.370 Beschwerden zu Post­dienst­leis­tungen ein.