Bundesregierung verabschiedet Digitale-Dienste-Gesetz

Das Bundes­kabi­nett hat am Mitt­woch den Entwurf für ein "Digi­tale-Dienste-Gesetz" beschlossen, womit die soge­nannte "Platt­form­auf­sicht" in Deutsch­land neu gere­gelt wird. Künftig soll es in der Bundes­netz­agentur eine zentrale Stelle geben, die darüber wachen soll, dass Online­platt­formen und Such­maschinen die Regeln einhalten und auch gegen ille­gale Inhalte vorgehen.

Bürger sollen frei und sicher im Netz unter­wegs sein können

Bundes­digi­tal­minister Dr. Volker Wissing betont, dass Europa klar defi­niert habe, damit jede Bürgerin und jeder Bürger sicher und frei im Netz unter­wegs sein könne. "Was offline verboten ist, muss es auch online sein." Die Platt­form­betreiber tragen dabei die Verant­wor­tung, um bei Belei­digungen, Gewalt­auf­rufen oder Iden­titäts­miss­brauch einzu­schreiten.

Digi­tale Dienste Gesetz

Das Bundeskabinett hat das Digitale Dienste Gesetz beschlossen. Nun kommt es in den Bundestag.

Foto: Picture Alliance/dpa Das „Digi­tale-Dienste-Gesetz“ ergänzt den Digital Services Act (DSA) der Euro­päi­schen Union für Deutsch­land. Die Bundes­netz­agentur wird als zentrale Koor­dinie­rungs­stelle für die digi­talen Dienste in Deutsch­land eng mit den Aufsichts­behörden in Brüssel und den anderen EU-Mitglieds­staaten zusam­men­arbeiten. Das Gesetz regelt beispiels­weise Buß- und Zwangs­gelder für Verstöße gegen den DSA. Das können bei Platt­form­betrei­bern beispiels­weise bis zu 6 Prozent des Jahres­umsatzes werden.

Der DSA bildet den euro­paweiten Rechts­rahmen für digi­tale Dienste wie Online­platt­formen (z.B. Face­book, Insta­gram, X/Twitter etc.) und Such­maschinen (z.B. Bing, Google oder andere). Anbieter müssen "Vorkeh­rungen gegen rechts­wid­rige Inhalte" treffen. Kommen die Online-Dienste diesen Verpflich­tungen nicht nach, können Nutzer dies künftig bei der Bundes­netz­agentur melden.

Ab 2024 auch für klei­nere Platt­formen

Während die Bestim­mungen für sehr große Online­platt­formen und Such­maschinen über 45 Millionen Nutzer bereits in Kraft sind und seit August 2023 direkt von der EU-Kommis­sion durch­gesetzt werden, gelten die Regeln für klei­nere Dienste erst ab Februar 2024. Die Aufsicht erfolgt hier in den jewei­ligen Mitglied­staaten.

Die vorge­sehene zentrale Koor­dinie­rungs­stelle in der Bundes­netz­agentur wird in Deutsch­land durch weitere zustän­dige Behörden unter­stützt: Im Bereich Jugend­schutz wird die Bundes­zen­trale für Kinder- und Jugend­medi­enschutz (BzKJ) neben einer von den Ländern zu bestim­menden Stelle zustän­dige Behörde, und im Bereich des Daten­schutzes der Bundes­beauf­tragte für den Daten­schutz und die Infor­mati­ons­frei­heit (BfDI) zuständig sein.

Noch ist das Gesetz nicht in Kraft, sondern muss erst vom Deut­schen Bundestag verab­schiedet und vom Bundes­prä­sidenten unter­zeichnet werden. Gegen­über dem Entwurf der Bundes­regie­rung sind dabei durchaus noch Detail-Ände­rungen zu erwarten.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Als lang­jäh­riger Nutzer, "Mode­rator" und "Content Creator" auf verschie­denen Platt­formen ist es für mich natür­lich ziem­lich traurig, dass heute alles "gere­gelt" werden muss, weil manche Zeit­genossen es komplett über­treiben oder inter­essierte Kreise ihr Geschäfts­modell nur noch auf Skan­dale, Hass oder gar Gewalt aufbauen.

Klar: Wenn ein Anbieter nur Krawall-Themen im Programm hat, die beim gemeinen Volk für Aufre­gung und Gesprächs­stoff sorgen, gibt es mehr Aufrufe und Nutzer­zahlen, und dort lässt sich viel­leicht mehr Werbung plat­zieren.

Heikel wird es künftig mit der Meinungs­frei­heit: Menschen, die eine "abwei­chende" Meinung haben, könnten künftig Bedenken haben, diese zu äußern, weil sie viel­leicht "nur" gelöscht oder sogar sank­tio­niert wird, wobei aus subjek­tiver Sicht das ja nur eine Meinung sei.

Die Grenzen sind sehr schwer abzu­ste­cken und das "Auswerten" der Inhalte wird künftig immer mehr durch "künst­liche Intel­ligenz" erfolgen, weil fach­kun­diges Personal, das tagein, tagaus irgend­welche banalen bis brutalen Inhalte durch­schauen muss, gar nicht verfügbar ist. Kommt diese KI mit Ironie oder Satire klar? Eher wohl nicht.

Und dann wird es sicher noch Zeit­genossen geben, die aus purer Böswil­lig­keit andere Nutzer "verpfeifen", weil ihnen ihre Nase und/oder Meinung nicht passt. Viel­leicht sollten wir Nutzer gelas­sener bleiben und um Krawall-Platt­formen einen großen Bogen machen.

Digi­tal­minister Volker Wissing ist der Ansicht, dass der Glas­faser­ausbau in Fahrt kommt.