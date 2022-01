PayPal: Bezahlen, Geld senden, Gratis-Retouren & mehr

PayPal App

Logo/Foto: PayPal, Montage: teltarif.de PayPal ist schon längst nicht mehr nur der einfache Bezahl­dienst. Mit ihm können mitt­ler­weile viele verschie­dene Aufgaben erle­digt werden. Dadurch kann der Dienst auch öfter in tägli­chen Situa­tionen einge­setzt werden. Viele Dienste wie zum Beispiel Bezahlen in Euro, Verschi­cken und Erhalten von Geld sind inner­halb der EU sowie in Island, Liech­ten­stein und Nor­wegen (euro­päi­scher Wirt­schafts­raum) für die Nutzer kostenlos. Die Eröff­nung des PayPal-Kontos und die Hinter­le­gung der Bank­konto- oder Kredit­kar­ten­daten erfolgt in wenigen Minuten. Ledig­lich für die Veri­fizie­rung des Bank­kontos muss eine Über­wei­sung von PayPal abge­wartet werden.

Online Bezahlen

Online einkaufen und bezahlen bleibt weiterhin die belieb­teste Aufgabe, für die PayPal benutzt wird. Es ist eines der verbrei­tetsten Online-Bezahl­sys­teme. In Deutsch­land kann in mehr als 50.000 Online-Shops mit PayPal bezahlt werden. Bezahlen in Euro ist immer gebüh­ren­frei, egal ob mit dem Bank­konto, der Kredit­karte oder dem PayPal-Guthaben bezahlt wird.

Beim Bezahlen in anderen Währungen fallen zusätz­liche Gebühren an, die von der Zahlungs­quelle, dem Empfän­ger­land und der Währung abhängen. Für die Sicher­heit der Kunden ist auch gesorgt - der PayPal-Käufer­schutz greift, wenn die Ware nicht verschickt wurde oder nicht der Beschrei­bung der Verkäufer entspricht. In diesem Fall werden dem Käufer die Kosten inklu­sive Versand­kosten erstattet. Auf Daten­schutz wird gene­rell geachtet, da alle Zahlungs­daten bei PayPal bleiben und nicht an den Verkäufer weiter­ge­leitet werden.

Kostenlos Geld an Freunde und Familie verschi­cken

PayPal ermög­licht es, Geld an Freunde und Familie zu verschi­cken. Wenn das Geld inner­halb der EU in Euro oder in schwe­di­schen Kronen verschickt wird, ist der Dienst gebüh­ren­frei – egal ob dafür Bank­konto, Kredit­karte oder PayPal-Guthaben benutzt wird. Diese Möglich­keit kommt sehr häufig zum Einsatz, beispiels­weise wenn sich Freunde beim Restau­rant­be­such die Rech­nung teilen oder das Geld für gemein­same Geburts­tags­ge­schenke einsam­meln.

Selbst­verständlich gibt es auch eine App für Mobil­ge­räte. Benut­zern stehen die Apps für iOS und Android zur Verfü­gung. Mit der App kann problemlos auch unter­wegs bezahlt, Geld verschickt und empfangen werden. Der Benutzer wird über jede Über­wei­sung benach­rich­tigt und kann so inner­halb der App einfach den Über­blick behalten. Weiterhin lässt sich schon in vielen Restau­rants, Super­märkten und Bars anstatt mit Bargeld oder Giro­card mit der PayPal-App bezahlen.

PayPal Credit

PayPal bietet Händ­lern mitt­ler­weile die Raten­zah­lungs­op­tion für Beträge zwischen 99 und 5000 Euro. Dabei kann flexibel zwischen drei, sechs, zwölf oder 24 Raten gewählt werden. Wenn der Online-Shop PayPal-Raten­zah­lungen einge­bunden hat, können Sie diese auch beim Online-Shoppen bean­tragen. In wenigen Sekunden wird von PayPal Ihre Bonität geprüft. Falls diese positiv ausfällt, kann der Einkauf abge­schlossen werden. Der effek­tive Jahres­zins beträgt 9,99 Prozent pro Jahr und der feste Soll­zins beträgt 9,48 Prozent pro Jahr bei einer Lauf­zeit von drei oder sechs Monaten, 9,50 Prozent pro Jahr bei einer Lauf­zeit von zwölf Monaten und 9,51 Prozent bei einer Lauf­zeit von 24 Monaten.

eBay: Kaufen und Verkaufen

PayPal ist zwar nach der Tren­nung von eBay noch als Zahlungs­ver­fahren bei eBay bis Mitte 2023 möglich, eBay ist aber dabei, mit Adyen einen anderen Zahlungs­dienst­leister stärker einzu­binden. Beim Kauf und Verkauf von Arti­keln mit PayPal ist das Bezahlen in Euro immer gebüh­ren­frei. Für den Verkäufer fallen jedoch PayPal-Gebühren von 2,49 Prozent plus 35 Cent an. Bei Nutzung der Zahlungs­abwick­lung über eBay fallen keine Gebühren für den Verkäufer an, sondern ledig­lich die Verkaufs­pro­vision; diese setzt sich aus dem fixen und dem prozen­tualen Anteil zusammen. Im Falle einer Rück­erstat­tung werden ledig­lich die 35 Cent berechnet.

Kosten­lose Retouren

Mitt­ler­weile bietet PayPal Verkäu­fern mit Privat­konten auch kosten­lose Retouren an. Diese ist beson­ders für kleine und mittel­große Händler inter­es­sant, die sich eine kosten­lose Retoure alleine nicht leisten können. Das attrak­tive Angebot stellt wiederum auch das Vertrauen bei den Kunden her. Die Nutzungs­bedin­gungen schließen Geschäfts­konten aller­dings aus. Außerdem gibt es eine Ober­grenze von 25 Euro pro Antrag seitens des Kunden. Käufe, die diesen Betrag über­steigen, sind also eben­falls von diesem Service ausge­schlossen. Die kosten­lose Retouren können pro Konto maximal zwölf Mal im Kalen­der­jahr vom Kunden in Anspruch genommen werden.

Bezahlen nach 14 Tagen

Einigen Käufern bietet PayPal zuweilen in bestimmten Shops die Möglich­keit, den Kauf abzu­schließen und den fälligen Betrag erst 14 Tage später vom Zahlungs­mittel einzu­ziehen oder - per Kredit­karte - auch erst am Monats­ende.

Dazu müssen Nutzer diese Option zunächst im PayPal-Konto akti­viert haben. Grund­sätz­lich ist diese Funk­tion im Bezahl­vor­gang dann akti­viert, kann aber jeder­zeit deak­ti­viert werden. Wenn der Dienst bei einer Trans­ak­tion in Anspruch genommen wird, erin­nert PayPal vier Tage vor Ablauf der Frist nochmal daran, dass der Betrag in Kürze fällig wird, damit das Zahlungs­mittel notfalls noch mit dem zu zahlenden Betrag aufge­laden werden kann.

Einen Haken hat das Ganze jedoch, denn verlassen darauf, dass die Option vorge­schlagen wird, kann man sich nicht. Es gibt keine offi­zi­elle und aktu­elle Liste von Shops, für die diese Option zur Verfü­gung steht.

Zettle by PayPal

Mit "Zettle by PayPal" (vor der Über­nahme durch PayPal iZettle genannt) gibt es zudem eine Möglich­keit für (kleine) Unter­nehmen, kontakt­lose bzw. Karten­zah­lungen kosten­günstig anzu­bieten. Reali­siert wird das über den Zettle Reader, der die Zahlungen in Verbin­dung mit einem Smart­phone annimmt, eine App, die auch den Produkt­katalog managen kann, bis hin zum Kassen­system mit iPad-Halte­rung, Kassen­lade und Drucker.

Geld ins Ausland senden

Mit Xoom bietet PayPal eine Möglich­keit an, um Über­wei­sungen auf ein auslän­disches Bank­konto, das Aufladen von Handy­gut­haben, das Abholen von Bargeld von einer Part­ner­filiale oder die Liefe­rung nach Hause oder das Beglei­chen von Rech­nungen im Ausland vorzu­nehmen. Für diesen Service werden selbst­ver­ständ­lich auch Gebühren verlangt. Diese richten sich nach dem jewei­ligen Land, in welches Geld trans­feriert wird, hierfür stellt Xoom einen Gebüh­ren­rechner zur Verfü­gung.