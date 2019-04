Fax-Dienste für Smartphone und Tablet

Um Faxe von unterwegs zu senden, brauchte der Nutzer bis vor einigen Jahren eine geeignete Kombination aus Laptop und Handy mit eingebautem Modem - das ist heutzutage aus der Mode gekommen.

Beide Funktionen vereinten ab 1996 beispielsweise die Geräte der Nokia-Communicator-Serie, die als Vorläufer der heutigen Smartphones gelten. Auf dieselbe Art und Weise konnten Nutzer in der Anfangszeit des mobilen Internets auch direkte Datenverbindungen zu anderen stationären oder mobilen Computern aufbauen. Hierbei wählte der Anwender - beispielsweise zur Übertragung von Dateien - das entsprechende Handy mit Datenmodem direkt an. Schließlich wurden für die mobile Datenübertragung Surfsticks, mobile Router, Smartphones und Tablets üblich, wobei ein Smartphone über Tethering die Funktion eines Modems übernehmen kann.

Fax-Software machte früher mit Handy-Modems oft Probleme

Fax-Apps für Smartphone und Tablet Faxsoftware für PCs, die nicht speziell auf das Handy-Modem abgestimmt war, hatte früher oft Probleme mit dem Datenfunk, weil das im Handy verbaute Datenmodem nicht immer korrekt erkannt oder angesteuert wurde. Bei Mobiltelefonen mit integriertem Modem war daher die Software des Handy-Herstellers empfehlens­werter als ein her­steller­über­greifendes Faxprogramm.

Die leitungsvermittelte Datenübertragung per Mobilfunk wird heute aber praktisch nicht mehr genutzt, denn sowohl was die Übertragungsgeschwindigkeit als auch die Kosten angeht, liegt der paketvermittelte Datenverkehr über UMTS, HSPA, LTE und zukünftig 5G heute weit vorne.

Fax- und Datenverbindungen in Mobilfunk-Flatrates nicht inklusive

Die technische Möglichkeit, leitungsvermittelte Daten- und Faxdienste mobil zu nutzen, ist bei aktuellen Mobilfunktarifen nicht mehr standardmäßig aktiviert, einige Provider unterstützen sie gar nicht mehr. Die Verbindungsgebühren für Fax- und Datenübertragungen entsprachen in älteren Tarifen oft den Gebühren von regulären Telefonanrufen. Das hat sich geändert, seit es Flatrates gibt. Allerdings gelten die Pauschaltarife in den meisten Fällen nicht für Fax- und leitungsvermittelte Datenverbindungen - diese werden in der Regel separat berechnet.

Für die Annahme eines eingehenden Daten- oder Faxanrufes bieten die Netzbetreiber ihren Kunden die Freischaltung von einer oder zwei zusätzlichen Rufnummern an. Das ist besonders praktisch, wenn Sie eingehende Faxe an ein stationäres Faxgerät oder die Mailbox weiterleiten wollen, normale Anrufe aber weiterhin mit dem Handy entgegennehmen möchten. Das kostet allerdings extra Gebühren, die Sie beim Anbieter erfragen können. Von Privatkunden wird dieses System heutzutage praktisch nicht mehr genutzt - und von Geschäftskunden auch nur noch selten.

Faxen mit dem Smartphone über Apps

Von der Handhabung her sind Smartphone-Besitzer mit Fax-Apps deutlich besser bedient als mit dem klassischen mobilen Faxversand. Im Folgenden listen wir exemplarisch und ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige Fax-Apps für iOS und Android auf. Zu beachten sind hierbei die Preisunterschiede, die für den Versand einzelner Faxe oder ein Abonnement anfallen. Die Kosten unterscheiden sich zwischen den Anbietern oft beträchtlich. Ein Preisvergleich und ein Blick auf die Nutzerbewertungen in den Appstores sind vor dem Abschluss eines Abonnements unbedingt zu empfehlen. Übrigens offerieren manche Anbieter ihren Service nur in ausgewählten Ländern.

Ausgewählte Fax-Apps für Android und iOS

Fax.Plus Android iOS

Android iOS FAX.de FreeFax Android iOS

Android iOS Fax-App Android iOS

Android iOS Fax App Faxonline Android iOS

Android iOS eFax Android iOS

Android iOS FaxFile Android iOS

Android iOS PamFax Android/Amazon iOS

Android/Amazon iOS Snapfax Android iOS

Android iOS MobiFax Android iOS

Android iOS Fax Pro iOS

iOS Tiny Fax Android iOS

Android iOS CamScanner Android iOS

Android iOS Scanbot Android iOS

Faxversand über Web- und E-Mail-Dienste

Manche der oben angegebenen Fax-App-Anbieter bieten auch die Möglichkeit, Faxe direkt übers Web zu versenden. Ganz ohne Apps ist der Faxversand damit auch über den Computer möglich.

Außer der Möglichkeit, Faxe per App auf dem Smartphone oder Tablet zu senden und zu empfangen gibt es noch weitere moderne Möglichkeiten, auch ohne ein stationäres Faxgerät zu faxen. Faxe können beispielsweise über einige DSL-Router oder E-Mail-Dienste empfangen und verschickt werden. Auch die Sprachmailbox einiger Provider nimmt Faxe entgegen.

Mehr dazu erfahren Sie in unserem separaten Ratgeber Fax digital - so faxen Sie im Zeitalter von All-IP.

