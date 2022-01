Apple Pay: Das Bezahlsystem von Apple

Apple Pay - die moderne Art mit Apple-Geräten zu bezahlen

Apple Pay ist das auf Mac, iPad, iPhone und Apple Watch verfüg­bare Zahlungs­system von Apple, das Bargeld und Bank­karte ersetzen kann. Laut Apple ist diese Zahlungs­methode einfa­cher und sicherer sowie zugleich auch komfor­tabler und hygie­nischer als die Bezah­lung mit Bank­karte bzw. Bargeld. Apple Pay am POS-Terminal mit dem iPhone

Foto/Logo: Apple, Montage: teltarif.de

Verfüg­bar­keit und Banken

Apple Pay ist in Deutsch­land seit Ende 2018 verfügbar und wird mitt­ler­weile von einer Viel­zahl an Banken unter­stützt. Während zur Einfüh­rung von Apple Pay in Deutsch­land nur eine über­schau­bare Anzahl an Banken Apple Pay unter­stützt haben, sind es inzwi­schen fast alle Banken. Voraus­set­zung ist bei den meisten Banken eine Debit- bzw. Kredit­karte, ledig­lich die Spar­kassen bieten Apple Pay auch mit der Giro­card an.

Vorteile und Funk­tions­weise

Damit Apple Pay mit den Apple-Geräten funk­tio­niert, ist der NFC-Chip in den Geräten verant­wort­lich. Er über­nimmt die Funk­tion des NFC-Chips der Bank­karten und über­mit­telt eine Pseudo-Kredit­kar­ten­nummer (Device Account Number), die isoliert vom Betriebs­system gespei­chert wird und nicht in der Cloud landet. Bei einem Einkauf wird nun die Device Account Number an das Banken­netz­werk über­tragen und dort den hinter­legten Kredit­kar­ten­daten zuge­ordnet. Weder der Verkäufer noch Apple kennt die eigent­liche Kredit­kar­ten­nummer.

Der große Vorteil von Apple Pay gegen­über den Bank­karten liegt darin, dass der NFC-Chip zur Zahlung erst akti­viert werden muss und somit die Zahlungs­infor­mationen nicht dauer­haft sendet. Im Gegen­satz dazu, können die Infor­mationen auf dem NFC-Chip der Bank­karten über ein Lese­gerät vom Besitzer unbe­merkt aus dem Geld­beutel abge­griffen werden, da die Bank­karten quasi ständig senden.

Verbrei­tung von Apple Pay

Apple Pay funktioniert überall dort, wo diese Symbole vorzufinden sind

Foto: consorsbank.de Während man zum Start von Apple Pay noch erstaunt ange­schaut wurde, wenn man mit dem Smart­phone bezahlen wollte, ist es inzwi­schen keine Beson­der­heit mehr. Auch wissen die meisten Verkäufer mitt­ler­weile Bescheid, was man von ihnen will, wenn man das Handy oder die Uhr am Hand­gelenk zückt.

Der Hinweis, dass man "mit Karte bezahlen" will, damit das Lese­gerät akti­viert wird, ist meist nicht mehr als Erklä­rung erfor­der­lich. Überall dort, wo man das Symbol zur kontakt­losen Bezahl­mög­lich­keit findet, kann in der Regel auch mit Apple Pay bezahlt werden. Und das ist erfreu­licher­weise auch bei immer mehr klei­neren Händ­lern und Geschäften möglich.