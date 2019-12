Samsung, Apple, Huawei - Kamera-Highlights 2019

2019 war wieder mal ein Jahr der Smart­phone-Kameras. Wenige andere Kompo­nenten eines Handys rücken in Test­berichten so sehr in den Fokus wie die Knipse. Wir haben unsere Kamera-High­lights 2019 für Sie zusam­menge­tragen.

Moderne Smart­phones könnte man auch als Kameras bezeichnen, mit denen man tele­fonieren kann und die WhatsApp-Messa­ging beherr­schen - so sehr rückt das "Foto­grafea­ture" in den Vorder­grund bei der Begut­achtung neuer Modelle. Bei Nacht­aufnahmen trennt sich nach wie vor die Spreu vom Weizen. Wollen Smart­phone-Nutzer in dieser Kate­gorie gute Ergeb­nisse erzielen, müssen sie in der Regel auch tiefer in die Tasche greifen. Hier haben Einsteiger-Geräte und Vertreter aus der Mittel­klasse oft das Nach­sehen.

2019 feierte sich selbst wieder als Zyklus neuer hoch­wertiger Smart­phone-Kameras - auch mit neuen Tech­niken und Inno­vationen. So lässt der Hersteller Asus durch eine Flip-Technik die Haupt­kamera des Asus Zenfone 6 (2019) nach vorne wandern. Auf diese Weise werden Display­einker­bungen über­flüssig, um die Front­kamera zu inte­grieren. Andere Hersteller wie beispiels­weise OnePlus verbauen die Selfie­kamera als ausfahr­bares Modul in den oberen Gehäu­serahmen des OnePlus 7T Pro, wodurch es keine Unter­brechungen im Display gibt.

Wir haben Modelle von OnePlus, Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi und Co. zusam­menge­stellt, die in unseren Test­berichten eine sehr gute und gute Haupt­kamera-Leis­tung in verschie­denen Diszi­plinen erbringen konnten. Als wir die Auswahl getroffen haben, hat sich gezeigt, dass mitt­lerweile auch vergleichs­weise güns­tigere Modelle den großen, teuren übli­chen Verdäch­tigen auf das Gehäuse rücken. Die ausge­wählten Smart­phone-Modelle haben wir chro­nolo­gisch nach ihrem dies­jährigen Erschei­nungs­datum geordnet.

