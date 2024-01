Bundesliga: Alle Live-Rechte künftig wieder bei Sky?

Die Rech­tever­gabe für die Fußball-Bundes­liga geht in eine neue Runde. Alle am Erwerb der medialen Verwer­tungs­rechte inter­essierten Unter­nehmen können sich ab sofort für die Teil­nahme an der Ausschrei­bung bei der DFL regis­trieren.

Von Michael Fuhr