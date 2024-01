DFB-Pokal: Fast alle Viertelfinal-Spiele im Free-TV

Ab dem morgigen Dienstag ist der DFB-Pokal mit den Vier­tel­final-Begeg­nungen zurück aus der Winter­pause. Fußball­fans können sich diesmal freuen: Drei der vier Spiele werden live im Free-TV über­tragen.

ZDF startet Über­tra­gung am morgigen Dienstag

Drei Erst­ligisten, vier Zweit­ligisten und ein Dritt­ligist stehen im Vier­tel­finale des DFB-Pokals – einmal mehr haben die soge­nannten Under­dogs in diesem Wett­bewerb für Über­raschungen gesorgt. Im ersten der beiden direkten Duelle zweier Zweit­ligisten treffen zum Auftakt der Vier­tel­finale mit dem FC St. Pauli und Fortuna Düssel­dorf zwei Teams aufein­ander, die in dieser Saison auch den Bundes­liga-Aufstieg weiterhin im Blick haben. ZDF-Mode­rator Jochen Breyer begrüßt die Zuschauer am Dienstag, 30. Januar, 20.15 Uhr, zum Pokal­abend im Zweiten. Als Experte ist der ehema­lige Fußball­profi Hanno Balitsch dabei, die Partie kommen­tiert Martin Schneider. Der DFB-Pokal geht in die nächste Runde

Foto: dpa Acht Tage später kommt es erneut zum Duell Dritt­ligist gegen Erst­ligist: Der 1. FC Saar­brü­cken, der in diesem Pokal­wett­bewerb bereits die Bundes­ligisten Bayern München und Eintracht Frank­furt aus dem Wett­bewerb gekickt hatte, empfängt mit Borussia Mönchen­glad­bach ein weiteres Team aus der höchsten deut­schen Spiel­klasse. ZDF-Mode­ratorin Katrin Müller-Hohen­stein führt am Mitt­woch, 7. Februar, ab 20.15 Uhr durch den zweiten Vier­tel­final-Pokal­abend im Zweiten. An ihrer Seite als ZDF-Experte gibt Per Merte­sacker seine Einschät­zungen und Analysen zum Pokal­fight. Das Spiel kommen­tiert Oliver Schmidt.

Top-Spiel in der ARD

Die ARD zeigt am 6. Februar (Anpfiff um 20.45 Uhr) das Top-Spiel der Runde der letzten Acht zwischen Bundes­liga-Tabel­len­führer Bayer Lever­kusen und dem VfB Stutt­gart. Erwartet wird eine span­nende Begeg­nung auf Augen­höhe.

Sowohl die Spiele in der ARD als auch im ZDF sind in Deutsch­land auch im Internet zu sehen, etwa bei sportschau.de, sportstudio.de, den Media­theken von ARD und ZDF oder Platt­formen wie Joyn, waipu.tv oder Zattoo.

Nur eine Vier­tel­final-Partie bekommen Fußball­fans nicht im Free-TV zu sehen: Exklusiv läuft das Zweit­liga-Duell Hertha BSC gegen den 1. FC Kaisers­lau­tern an diesem Mitt­woch (Anpfiff 20.45 Uhr) bei Sky. Gene­rell über­trägt der Pay-TV-Sender alle vier Vier­tel­final­spiele.

