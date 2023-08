Fußball: Der DFB-Pokal in Free- und Pay-TV

Heute startet der DFB-Pokal in die neue Saison. Vier Spiele der ersten Runde sind kostenlos und live im Free-TV zu sehen.

Tradi­tio­nell startet die Saison für viele Fußball-Vereine mit der ersten Runde des DFB-Pokals. Durch das 2:0 gegen Eintracht Frank­furt konnte RB Leipzig den begehrten Pott zum zweiten Mal in Folge gewinnen. Heute, am 11. August, startet die neue Saison.

Vier Spiele der ersten Runde kostenlos im Free-TV

Vier Spiele der ersten Runde des DFB-Pokals sind dabei kostenlos und live im Free-TV zu sehen. Das ZDF zeigt die Begeg­nung der Zweit­ligisten Eintracht Braun­schweig gegen den FC Schalke 04 am Freitag um 20.45 Uhr. Am Montag, 14. August eben­falls um 20.45 Uhr ist die ARD an der Reihe, im Ersten läuft die Begeg­nung des Zweit­liga-Aufstei­gers VfL Osna­brück gegen den Bundes­ligisten 1. FC Köln.

Der DFB-Pokal startet in die neue Saison

Foto: dpa Start der neuen Saison ist am Freitag bereits um 18 Uhr mit den drei Begeg­nungen 1. FC Saar­brü­cken - Karls­ruher SC, TuS Bersen­brück - Borussia Mönchen­glad­bach und SV Sand­hausen - Hannover 96. Diese Spiele sind wie alle übrigen Begeg­nungen live ausschließ­lich im Pay-TV bei Sky zu sehen.

Wegen Supercup: Zwei Begeg­nungen erst Ende September

Zwei Begeg­nungen des ersten Spiel­tags finden erst Ende September statt. Grund: Am ersten Pokal­wochen­ende wird zugleich der DFL-Supercup ausge­tragen. Zudem haben sich, wie im Vorjahr, der deut­sche Meister FC Bayern München sowie Pokal­sieger RB Leipzig quali­fiziert. Anstoß in der Münchner Allianz-Arena ist am Samstag, 12. August um 20:45 Uhr. Der Privat­sender Sat.1 über­trägt die Begeg­nung live im Free-TV.

Eben­falls kostenlos sind dann die beiden letzten Spiele der ersten DFB-Pokal-Runde zu sehen. Hoch­inter­essant dürfte mit Sicher­heit das Spiel des Dritt­ligisten SC Preußen Münster gegen den FC Bayern München am Dienstag, 26. September, um 20.45 Uhr werden, das live im ZDF über­tragen wird.

Einen Tag später, am Mitt­woch, 27. September, hat der amtie­rende Pokal­sieger RB Leipzig seinen ersten Auftritt bei Zweit­liga-Aufsteiger SV Wehen-Wies­baden. Anpfiff ist eben­falls um 20.45 Uhr, das Spiel wird von der ARD (Das Erste) über­tragen.

High­light-Clips auch bei DAZN und Sport1

Zusam­men­fas­sungen der Spiele des DFB-Pokals gibt es neben der Sport­schau (ARD) und dem Sport­studio (ZDF) auch bei DAZN: Auf der digi­talen Platt­form des Strea­ming-Dienstes sollen Fans ab Mitter­nacht des Spiel­tags wieder High­lights der Pokal­par­tien abrufen können. Die Platt­form Sport1 strahlt ab dem Folgetag des jewei­ligen Spiels frei empfang­bare Spiel­berichte und Clips der Begeg­nungen aus.

Sky bietet sein eigenes Bundes­liga-Paket im Rahmen einer Aktion in Kombi­nation mit DAZN an. Nach dem ersten Jahr droht aber eine dras­tische Preis­erhö­hung.