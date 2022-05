Fußball-Highlight: DFB-Pokal-Finale in TV und Radio

Gibt es inner­halb einer Woche die zweite Fußball-Sensa­tion nach dem Gewinn der Europa League durch Eintracht Frank­furt? Am heutigen Samstag steigt das Pokal­finale im Berliner Olym­pia­sta­dion zwischen dem Außen­seiter SC Frei­burg und dem favo­risierten Club RB Leipzig. Anpfiff ist um 20 Uhr. Wie immer ist die Begeg­nung auch ein High­light in TV und Radio.

Über­tra­gung im Free- und Pay-TV

Das DFB-Pokal-Finale in TV und Radio

Foto: dpa Die gute Nach­richt: Das Spiel wird für alle TV-Zuschauer über­tragen. Im Free-TV ist die ARD mit dem Ersten am Ball. Bereits ab 19 Uhr wird live aus Berlin gesendet. Reporter ist Gerd Gottlob, als Experte steht ihm Bastian Schwein­steiger zur Seite.

Wie zuvor bereits alle Begeg­nungen des Pokals wird parallel das Finale auf gezeigt. Der Pay-TV-Sender hatte sich zuvor die Über­tra­gungs­rechte bis 2026 gesi­chert. Ebenso wie in der ARD beginnt auch bei Sky die Über­tra­gung heute um 19 Uhr.

Radio: Sport­radio Deutsch­land über­trägt in voller Länge

Auch im Radio, bezie­hungs­weise per Audio­stream, ist das Finale des DFB-Pokals sowohl in der ARD als auch bei einem Privat­sender zu hören. Während die ARD das Spiel in vielen ihrer Radio­wellen sowie im Internet, unter anderem in der Media­thek und auf sportschau.de über­trägt, ist bei den Privaten das Sport­radio Deutsch­land die Anlauf­stelle. Der kommer­zielle Sport­sender hat ange­kün­digt, das Spiel in voller Länge über­tragen zu wollen.

Sport­radio Deutsch­land ist per Strea­ming über Apps und im Web sowie in den meisten Regionen Deutsch­lands über das Digi­tal­radio DAB+ im Rahmen des zweiten, natio­nalen Multi­plexes zu hören.

Aktuell laufen auch die Rele­gati­ons­spiele der ersten und zweiten Bundes­liga. Lesen Sie in einer weiteren News, wie diese in TV und Radio zu sehen und zu hören sind.