DFB-Pokal: Mehr Spiele im Free-TV & Gratis-Stream

Der Ball rollt nach der 2. Fußball-Bundes­liga an diesem Wochen­ende auch wieder im DFB-Pokal. In dieser Saison sind mehr Spiele bisher gewohnt im Free-TV zu sehen.

DFB-Pokal in TV, Radio und Internet

Logo: DFB, Foto/Montage: teltarif.de An diesem Wochen­ende findet die erste Runde im DFB-Pokal statt. Anstoß der ersten Begeg­nungen ist am Frei­tag­abend um 18 Uhr. Die meisten Begeg­nungen finden bis zum kommenden Montag­abend statt. Zwei Spiele mussten auf Ende August verlegt werden. Grund: am Sams­tag­abend spielen der FC Bayern München und RB Leipzig um den Supercup, sodass die Pokal­spiele des Vorjahres-Meis­ters und -Pokal­sie­gers auf Ende August verschoben werden mussten.

Wer alle Spiele live sehen möchte, benö­tigt wie gewohnt ein Pay-TV-Abon­nement. Rech­teinhaber ist nach wie vor Sky. Doch Vorsicht: Wer bei Sky die Bundes­liga gebucht hat, kann nicht auto­matisch auch die DFB-Pokal­spiele sehen. Diese werden nämlich nicht im Sky-Bundes­liga-, sondern im Sky-Sport-Paket vermarktet, das umge­kehrt wiederum keinen Zugang zu den Spielen aus der 1. und 2. Fußball-Bundes­liga bietet.

Sky-Sport-Abon­nenten sehen die Pokal­spiele einzeln oder in der Konfe­renz über Satellit, in den Kabel­netzen und über IPTV. Auch mit Sky Go und den Strea­ming­dienst WOW können die Spiele gesehen werden - alter­nativ zum Fern­seher auch über das Smart­phone oder Tablet. Abseits von WLAN-Hotspots ist dabei zu beachten, dass der Daten­ver­brauch beim Video-Strea­ming recht hoch ist. Die Nutzung empfiehlt sich daher nur mit Tarifen, die ein ausrei­chend dimen­sio­niertes Daten­paket bieten.

DFB-Pokal im Free-TV

DFB-Pokal in TV, Radio und Internet

Logo: DFB, Foto/Montage: teltarif.de Die Sport­rechte-Agentur von ARD und ZDF, SportA, konnte sich die TV-Pakete A und B sichern. Die öffent­lich-recht­lichen Fern­seh­anstalten können ab dieser Saison somit insge­samt 15 statt bisher 13 Pokal­spiele im Free-TV zeigen. Vier dieser Begeg­nungen laufen gleich am ersten Spieltag. So zeigt das ZDF am Frei­tag­abend um 20.45 Uhr die Partie zwischen dem TSV 1860 München und Borussia Dort­mund.

Die am Samstag und Sonntag statt­fin­denden Pokal­spiele sind live nur bei Sky zu sehen. Die ARD über­trägt am Montag um 20.45 Uhr das Spiel des 1. FC Magde­burg gegen Eintracht Frank­furt, mit dem das Pokal-Wochen­ende zu Ende geht. Aber auch die bereits erwähnten, verlegten Partien sind im Free-TV zu sehen. Am 30. August ab 20.45 Uhr ist das Spiel von Teutonia Ottensen gegen RB Leipzig im ZDF zu sehen. Die ARD zeigt einen Tag später zur glei­chen Zeit das Aufein­ander­treffen von Viktoria Köln und Bayern München.

Neben den von Sky bekannten Verbrei­tungs­wegen funken ARD und ZDF auch über DVB-T2 HD. Das terres­tri­sche Digi­tal­fern­sehen ist zwar nicht flächen­deckend, aber doch in vielen Regionen zu empfangen. Es stellt somit eine gute Alter­native zum Internet-Strea­ming dar. Zwar kosten die Streams - etwa in den Media­theken von ARD und ZDF - nichts. Der Daten­ver­brauch ist aber auch hier zu beachten.

High­lights bei DAZN

Den DFB-Pokal gibt es im Bewegt­bild aber nicht nur bei Sky, ARD und ZDF. Der Sport-Strea­ming­dienst DAZN sicherte sich die Rechte zur Über­tra­gung von High­light-Clips. Diese sind jeweils ab Mitter­nacht über die Apps des Veran­stal­ters zu sehen. Sport 1 zeigt jeweils am Tag nach den Spielen eben­falls Zusam­men­fas­sungen und das sogar im Free-TV. Vorteil bei DAZN ist die zeit­unab­hän­gige Wieder­gabe­mög­lich­keit.

Im Hörfunk berichten die Landes­rund­funk­anstalten der ARD auf DAB+, UKW, über Satellit und per Live­stream in Auszügen über die Spiele. Dabei werden vor allem die Begeg­nungen aus dem Einzugs­bereich der jewei­ligen Rund­funk­anstalt berück­sich­tigt. Sport­radio Deutsch­land berichtet von allen Spielen über DAB+ und im Live­stream. Dazu gibt es das Audio-Live­stream-Angebot Sport­schau Live, das Einzel­streams aller Pokal­spiele bietet.

In einem Ratgeber berichten wir darüber, wie DAZN die Verbrei­tung seiner linearen Kanäle ausbaut.