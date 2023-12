Bericht: DF1 soll als Free-TV-Sender zurückkommen

Alter Name, neue Ausrich­tung: Laut einem Medi­enbe­richt soll DF1 Nach­folger von Servus TV in Deutsch­land werden und als Free-TV-Sender neu starten. Wie das Magazin "Digital Fern­sehen" berichtet, soll DF1 den HD-Satel­liten­platz des öster­rei­chi­schen Senders auf Astra über­nehmen und habe auch in den Kabel­netzen ein Auge auf den bishe­rigen Servus-TV-Programm­platz geworfen. Die dafür nötige Sende­lizenz sei bereits bean­tragt worden, dürfte medi­enrecht­lich unkri­tisch sein und sollte somit noch vor Jahres­ende vorliegen, heißt es.

Aller­dings wurde laut Recher­chen von teltarif.de das entspre­chende Vorhaben offenbar noch nicht bei der Kommis­sion zur Ermitt­lung der Konzen­tra­tion im Medi­enbe­reich (KEK) vorge­legt. Zumin­dest wird DF1 hier noch nicht als Prüf­ver­fahren aufge­führt.

Sender­sitz an histo­rischer Stelle

DF1 soll es bald wieder geben - als Free-TV

Quelle: DF1/YouTube, Screenshot: Michael Fuhr Veran­staltet werde der neue Sender von der DF1 Medien GmbH mit Sitz in der Beta Straße 1 in Unter­föh­ring bei München. Hier war bis vor 20 Jahren die Zentrale der Kirch-Gruppe von einst dem größten deut­schen Medi­enkon­zern neben Bertels­mann. Geschäfts­führer des neuen Senders sei David Müller. 100-Prozent-Gesell­schafter der am 26. Oktober gegrün­deten DF1 Medien GmbH sei die MC Medien GmbH, deren Gesell­schafter Ludwig Schäffler ist. Dieser ist seit Langem mit seiner Firma MTI Tele­port München GmbH für nahezu die gesamte baye­rische TV-Branche tech­nischer Dienst­leister.

Formate von ServusTV, Sport von DAZN

Inhalt­lich wolle DF1 nicht nur einige Formate von Servus TV weiter­führen, sondern zudem auch Sport­events zeigen. Koope­rati­ons­partner hierfür werde der Sport­strea­ming-Dienst DAZN, heißt es weiter. DAZN kann den neuen TV-Sender somit auch als Werbe­platt­form für seine kosten­pflich­tigen Ange­bote nutzen. Bereits seit über einem Jahr betreibt der Sport­streamer mehrere kosten­lose Ange­bote auf diversen Platt­formen, bisher in Form von "Fast Chan­nels".

DF1 war Vorgänger von Sky

Unter dem Namen DF1 ging am 28. Juli 1996 das erste digi­tale Pay-TV-Paket Deutsch­lands auf Sendung. Leo Kirch strebte die Fusion von DF1 und dem bis dato einzigen deut­schen Pay-TV-Sender Premiere an, was von der Euro­päi­schen Kommis­sion jedoch unter­sagt wurde. Daraufhin verkauften die Premiere-Anteils­eigner Bertels­mann und Canal+ weitest­gehend ihre Anteile an die Kirch-Gruppe, und einem Zusam­men­schluss von DF1 und Premiere stand nichts mehr im Weg. Am 1. Oktober 1999 wurde aus DF1 "Premiere World", später wieder Premiere. 2007 wurde daraus die heutige Platt­form Sky.

Bishe­rige Formate von Servus TV soll es auch bei einem weiteren, neuen Free-TV-Sender geben.