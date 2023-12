Offiziell: DF1 startet am 1. Januar als neuer Free-TV-Sender

Der neue Free-TV-Sender DF1 hat seinen Sende­start für den 1. Januar offi­ziell bestä­tigt. Vom Start an ist eine enge Zusam­men­arbeit mit DAZN geplant.

DF1 arbeitet mit DAZN zusammen und bestätigt Sendestart

Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Vor einigen Tagen gab es bereits Hinweise darauf, dass ein neuer Free-TV-Sender mit der Bezeich­nung DF1 in Deutsch­land auf Sendung geht. Jetzt hat der Veran­stalter den Sende­start für den 1. Januar 2024 offi­ziell bestä­tigt. Das Programm soll in SD- und HD-Auflö­sung über das Astra-Satel­liten­system auf der Orbit­posi­tion 19,2° Ost, in den Kabel­netzen, über IPTV und Strea­ming verbreitet werden.

DF1 arbeitet mit dem Sport­sender DAZN zusammen, der unter anderem Sport-Content für den neuen privaten Fern­seh­sender bereit­stellt. Darüber hinaus über­nimmt DAZN Media die Vermark­tung der Werbe­zeiten von DF1. Der neue TV-Kanal wird nach eigenen Angaben auch Inhalte über­nehmen, die bisher bei ServusTV Deutsch­land zu sehen waren. Dieses Programm stellt seinen linearen Betrieb zum Jahres­ende ein.

Inhalte von ServusTV laufen auf DF1 weiter

DF1 arbeitet mit DAZN zusammen und bestätigt Sendestart

Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Von ServusTV über­nimmt DF1 unter anderem Doku­men­tationen, Repor­tagen, Quiz­shows und ein Wissens­magazin. Geplant sind für den neuen Sender außerdem verschie­dene Enter­tain­ment-Formate - etwa ein "People & Boule­vard Magazin" - und tägliche News-Inhalte. Wie viel davon gleich zu Jahres­beginn zu sehen ist, ist noch nicht bekannt. So sollen die Inhalte sukzes­sive im Laufe des ersten Quar­tals 2024 ausge­baut werden.

"DF1 lizen­ziert einen umfang­rei­chen Mix aus beliebten ServusTV-Formaten und zeigt diese ab Januar im deut­schen Free-TV. Klas­sisches lineares Free-TV befindet sich in einem funda­men­talen Wandel. Wir sehen ein Schlüssel­ele­ment für den wirt­schaft­lichen Betrieb unseres Senders im Aufbau von stra­tegi­schen Part­ner­schaften mit Platt­formen und Content-Part­nern und sind offen für weitere Player, die uns auf diesem Weg begleiten möchten", so David Müller, Geschäfts­führer der DF1 Medien GmbH.

DAZN als starker Partner für Inhalte und Vermark­tung

Gleich zum Start habe man mit DAZN einen starken Partner gefunden, der nicht nur für span­nende Spor­tin­halte sorge, sondern auch die Werbe­ver­mark­tung über­nehme. David Müller: "Wir sind unglaub­lich stolz und dankbar für die Zusam­men­arbeit mit allen Betei­ligten, die dieses tolle Projekt inner­halb von wenigen Wochen umge­setzt haben."

Der Name DF1 hat auf dem deut­schen Fern­seh­markt Tradi­tion. 1996 star­tete Leo Kirch unter dieser Bezeich­nung ein erstes digi­tales Pay-TV-Paket in Deutsch­land. Später fusio­nierte DF1 mit Premiere. Seit 2007 sendet die Bezahl-TV-Platt­form unter dem Namen Sky. Abge­sehen vom Namen hat das neue DF1 mit seinem gleich­namigen Vorgänger nichts zu tun. Analysten gehen unter­dessen davon aus, dass das Pay-TV vor einer Talfahrt steht.