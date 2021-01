Devolo: Neue Powerline-Adapter mit WLAN

Heim­netz aus der Steck­dose gibt es mit der Power­line-Technik. Das deut­sche Unter­nehmen Devolo packt nun auch in den ersten Adapter ein WLAN-Modul und will so auch Heim­netze mit altem Router aufrüsten.

Das neue Powerline-Kit von Devolo

Bild: Devolo Bei Devolos neuen Power­line-Sets der Mesh-WLAN-2-Serie ist der mit dem Router verbun­dene Power­line-Adapter auch WLAN-Zugangs­punkt. Damit lässt sich mit der glei­chen Anzahl von Geräten eine wesent­lich größere Fläche mit WLAN versorgen bei bishe­rigen Systemen.

Die Geräte setzen nicht auf den verbrei­teten Über­tra­gungs­stan­dard Homeplug AV2, sondern nutzen die neuere G.hn-Technik. Sie soll Daten schneller und stabiler über­tragen. Bis zu 2,4 Gigabit pro Sekunde sind mit der neuen Gene­ration von G.hn-Modulen theo­retisch möglich. Im Inneren der Zugangs­punkte stecken WLAN-Module für 2,4 und 5 Giga­hertz-Funk­bänder, die sowohl Mehr­fach­ver­bin­dungen (MU-MIMO) als auch Beam­forming unter­stützen. Dabei wird das Funk­signal direkt auf das verbun­dene Gerät ausge­richtet. Das neue Powerline-Kit von Devolo

Bild: Devolo

Power­line­system soll altes Router-WLAN ersetzen

Per Mesh-Technik reichen sich die einzelnen Zugangs­punkte verbun­dene Geräte so weiter, dass immer der beste Zugangs­punkt ange­steuert wird. Soge­nanntes Fest­kleben von Geräten an weit entfernten Routern, Repea­tern oder Zugangs­punkten soll es damit nicht geben. Neuere Geräte können über die Fast-Roaming-Technik auch eigen­ständig zwischen den einzelnen Funk­modulen in den Steck­dosen wech­seln.

Vorteil des WLAN-Chips im ersten Power­line-Adapter ist nach Herstel­ler­angaben, dass man nun komplett auf das mögli­cher­weise veral­tete WLAN des Routers verzichten kann, statt es wie üblich zu erwei­tern. Beson­ders bei älteren und güns­tigeren Modellen - oder vom Inter­net­anbieter gelie­ferten - lasse sich so eine bessere Funk­ver­sor­gung errei­chen, ohne gleich einen neuen Router zu kaufen. Die Mesh-WLAN-2-Sets gibt es mit jeweils zwei und drei Steck­dosen­modulen für 249 und 369 Euro.

Anwendungsszenario für den Einsatz der neuen Kits

Bild: Devolo Bei der Power­line­technik wird über einen Adapter der Internet-Router mit dem Strom­lei­tungs­netz in Haus oder Wohnung verbunden. Über die Steck­dosen können nun weitere Zugangs­punkte mit dem Router verbunden werden und so eine bessere WLAN-Versor­gung reali­siert werden. So müssen keine sepa­raten Kabel verlegt werden, weil die Strom­lei­tungen in der Wand genutzt werden. Andere Anbieter von Power­line-Systemen sind AVM, Netgear oder TP-Link.

Spätes­tens Corona hat gezeigt, wie wichtig ordent­liches Internet zu Hause ist. Beson­ders ärger­lich: Die gebuchte Band­breite bleibt im Heim­netz mögli­cher­weise auf der Strecke. Doch da lässt sich Abhilfe schaffen.