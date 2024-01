Deutschlandticket in der App für 29,40 Euro startet

Bund und Länder hatten sich Ende November auf ein Ticket per App für bundes­weit poten­ziell rund drei Millionen Studenten geei­nigt, das 29,40 Euro im Monat kosten soll. In der ersten Stadt geht es jetzt los.

Deutschlandticket zum günstigen Preis für Studenten in Trier

picture alliance / dpa Studen­tinnen und Studenten am Hoch­schul­standort Trier erhalten zum Sommer­semester das güns­tigere Deutschland­ticket für monat­lich 29,40 Euro. Einen entspre­chenden Vertrag hätten das Studi­werk Trier und die Stadt­werke Trier am Dienstag unter­schrieben, teilte das Studi­werk mit.

Das Studi­werk Trier sei das erste in Deutsch­land, das einen solchen Vertrag geschlossen habe. Mit der Fahr­karte auf Basis des Deutsch­land­tickets kann der öffent­liche Perso­nen­nah­ver­kehr in ganz Deutsch­land genutzt werden. Deutschlandticket zum günstigen Preis für Studenten in Trier

picture alliance / dpa

Sehr kurz­fris­tige Abstim­mung war möglich

Bund und Länder hatten sich Ende November 2023 auf ein Ticket für bundes­weit poten­ziell rund drei Millionen Studenten geei­nigt, das 29,40 Euro im Monat kosten soll. Voraus­set­zung ist, dass die Studie­ren­den­aus­schüsse oder Studie­ren­den­werke Verträge mit dem Verkehrs­unter­nehmen schlössen. Norma­ler­weise kostet das Deutschland­ticket 49 Euro pro Monat.

In Trier mit mehr als 15.000 Studenten am Standort sei "die schnelle Umset­zung" durch "die sehr kurz­fris­tige Abstim­mung" mit den betei­ligten Studie­ren­den­ver­tre­tungen, den Hoch­schul­lei­tungen und der Geneh­migung durch das Wissen­schafts­minis­terium ermög­licht worden, hieß es. Das digi­tale Ticket werde mit einer App-Lösung via Handy verfügbar sein.

Seit einiger Zeit kann das Deutschland­ticket auch in der Google Wallet - etwa auf Android-Smart­phones - gespei­chert werden.