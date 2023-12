Google Wallet unterstützt jetzt auch das Deutschlandticket

Das Deutsch­land­ticket ist ab sofort mit der Google Wallet kompa­tibel. Das gilt zumin­dest für Fahr­karten, die über die Platt­form Deutschlandticket.de bezogen werden. Wenn man in der Wallet-App den Menü­punkt zum Hinzu­fügen weiterer Karten auswählt und dann "Fahr­karte" auswählt, zeigt sich das Angebot auf den ersten Blick, wie sich im kurzen Test von teltarif.de mit dem Samsung Galaxy S23 Ultra gezeigt hat.

Gleich an erster Stelle im Menü wurde unter der Über­schrift "Empfohlen oder in der Nähe" der Anbieter Deutschlandticket.de ange­zeigt. Als Region, in der die Dienst­leis­tung zur Verfü­gung steht, nennt die Google Wallet "Deutsch­land, DE". Ganz oben in der Liste taucht das Produkt demnach nur auf, weil es für die Region, in der das Smart­phone gerade genutzt wird, rele­vant ist.

Google Wallet unterstützt Deutschlandticket

Foto: Deutsche Bahn AG/Dominic Dupont: Icon: Google, Montage: teltarif.de Alle anderen Ange­bote in der Kate­gorie "Fahr­karte" der Google Wallet werden alpha­betisch geordnet darge­stellt - nach Orten bzw. Regionen sortiert. Hier finden sich bislang vor allem ÖPNV-Unter­nehmen aus Nord­ame­rika und dem Verei­nigten König­reich.

Deutsch­land­ticket in der Google Wallet

Wer schon ein Deutsch­land­ticket von Deutschlandticket.de besitzt, kann im nächsten Schritt in der Google Wallet die Anmel­dedaten angeben, sodass das Ticket in der Wallet-App virtua­lisiert wird. Wer noch kein Deutsch­land­ticket besitzt, kann sich zum in der Google Wallet gelis­teten Dienst­leister weiter­leiten lassen, um die Flat­rate für den Nah- und Regio­nal­ver­kehr bei Bedarf zu buchen.

Menü in der Google Wallet

Screenshot: teltarif.de Im Früh­jahr haben wir darüber berichtet, dass es künftig möglich sein soll, fast alle Karten in der Google Wallet zu digi­tali­sieren. Dazu soll ein Foto von der jewei­ligen Original-Karte ausrei­chen. So können Nutzer von Android-Smart­phones belie­bige Fahr­karten, Kunden­karten etc. digi­tali­siert auf dem Handy mitführen - auch Deutsch­land­tickets, die von Anbie­tern heraus­gegeben werden, die noch nicht mit Google zusam­men­arbeiten, um einen promi­nenten Platz in der Wallet-App zu bekommen.

Die Apple Wallet fungiert auf dem iPhone als Pendant zur Google Wallet. In einem weiteren Beitrag haben wir darüber berichtet, wie sich das Deutsch­land­ticket in die Apple Wallet bringen lässt.