DeutschlandSIM: LTE-Flat mit 750 MB unter 5 Euro monatlich

Der Discounter DeutschlandSIM geht mit einer neuen Tarifaktion an den Start. Unter anderem können Nutzer einen Einsteigertarif für 4,99 Euro monatlich buchen.

Nutzer surfen mit bis zu 50 MBit/s Beim Anbieter DeutschlandSIM können Interessenten ab sofort auf ein neues LTE-Tarifangebot zugreifen, welches sich preislich von 4,99 bis 29,99 Euro monatlich erstreckt.

Als Einsteigerofferte stellt der Discounter den Tarif LTE 750 National bereit, der monatlich mit 4,99 Euro zu Buche schlägt. In dem Tarif sind 750 MB Datenvolumen enthalten. Nutzer surfen so mit bis zu 50 MBit/s im LTE-Netz von Telefónica. Nach dem Verbrauch setzt die nicht abwählbare Datenautomatik ein und bucht bis zu dreimal 100 MB für je zwei Euro nach. Erst dann ist die Buchung eines DataSnack mit 1 GB für 4,99 Euro möglich. Abschließend wird der Anschluss auf 16 kBit/s gedrosselt. Für die nationale Telefonie und den Versand von SMS stehen monatlich insgesamt 250 Freieinheiten zur Verfügung. Sind alle Einheiten aufgebraucht, zahlen Anwender 9 Cent pro SMS bzw. Gesprächsminute. Der Tarif hat eine kurze Laufzeit von einem Monat.

Allnet-Flat für monatlich 9,99 Euro

Wer neben einer Internet-Flat auch unbegrenzt telefonieren und SMS verschicken möchte, könnte sich für den Tarif LTE 2000 National interessieren. Monatlich wird dafür eine Grundgebühr in Höhe von 9,99 Euro fällig. Fürs Surfen sind 2 GB Highspeedvolumen an Bord. Danach greift die Datenautomatik und bucht bis zu dreimal 100 MB für je zwei Euro nach. Abschließend wird der Anschluss auf 16 kBit/s gedrosselt. Zusätzlich ist in dem Tarif eine nationale Allnet-Flat für SMS und Sprache enthalten.

Sofern Nutzer einen höheren Datenverbrauch haben, hat DeutschlandSIM noch die Tarife LTE 4000 National - mit 4 GB für monatlich 14,99 Euro - bzw. LTE 6000 National (6 GB) für 19,99 Euro im Angebot. Unabhängig vom Tarif wird beim Vertragsschluss eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 14,99 Euro fällig. Sofern der Nutzer seine bestehende Nummer zu DeutschlandSIM mitnimmt, wird er mit einem Wechselbonus in Höhe von 10 Euro belohnt.

EU-Roaming bei Tarifen mit Zusatz "International" inklusive

Der Anbieter stellt die oben vorgestellten Tarife auch in einer International-Variante bereit. Im Unterschied zu den nationalen Tarifen ist EU-Roaming inklusive. Somit fallen für den Verbrauch des jeweiligen Inklusivvolumens keine Zusatzgebühren an, wenn der Nutzer im EU-Ausland surft. Die Datenautomatik wird allerdings dennoch aktiviert, sofern der Nutzer das Inklusivvolumen überschreitet. Als Bandbreite gibt DeutschlandSIM hierbei an, dass Nutzer mit der Maximalgeschwindigkeit des jeweiligen Anbieters aufs Internet zugreifen können. Weiterhin sind Gespräche und SMS während des Aufenthalts im EU-Ausland ins Mobilfunk- und Festnetz der Weltzone 1 inkludiert. Beim LTE 750 greift die Einschränkungen, dass die Regelung nur bis zum Verbrauch der 250 Minuten oder SMS gilt und anschließend 9 Cent je Zusatzeinheit abgerechnet werden.

Während der Tarif LTE 750 National monatlich 4,99 Euro kostet, werden für die International-Variante 7,99 Euro fällig. Nutzer zahlen somit pro Monat drei Euro mehr. Beim LTE 2000 (9,99 Euro) müssen potenzielle Kunden einen Aufpreis von fünf Euro in Kauf nehmen, wenn sie den LTE 2000 International (14,99 Euro) buchen möchten. Einen Aufschlag von acht Euro verlangt der Anbieter beim LTE 4000, der dann anstelle von 14,99 mit 22,99 Euro zu Buche schlägt. Ganze zehn Euro beträgt die Preisdifferenz beim LTE 6000: Statt 19,99 Euro (National) zahlen Nutzer beim LTE 6000 International 29,99 Euro monatliche Grundgebühr.

Durch die geplante Abschaffung der EU-Roaming-Aufschläge ab dem 15. Juni erledigt sich der Vorteil des EU-Roaming-Pakets der International-Tarife in einigen Monaten weitgehend. Dann könnte sich ein Wechsel zur günstigeren nationalen Variante anbieten. Laut der Pressestelle ist ein Wechsel über die Servicewelt möglich, wobei dafür eine Gebühr in Höhe der jeweils aktuellen Anschlussgebühr (Stand heute: 14,99 Euro) anfällt. Auch DeutschlandSIM-Bestandskunden soll der Wechsel in einen der neuen Tarife ermöglicht werden.

Das Ende der aktuellen Aktion, die für eine reduzierte Anschlussgebühr von 14,99 anstelle von 29,99 Euro, steht derzeit noch nicht fest.

In einer weiteren Meldung sind wir auf die Konditionen für das EU-Roaming-Paket bei der Drillisch-Marke smartmobil eingegangen.