Deutschlandradio entwickelt personalisiertes Radio

Wer heute das Radio einschaltet, hat kaum Einfluss, indi­viduell ins Programm­geschehen einzu­greifen. Strea­ming­dienste wie Spotify drängen aller­dings Radio­macher dazu, mehr indi­vidua­lisiertes Programm anzu­bieten. Wird Radio schon bald ein Medium, bei dem es maßge­schnei­dertes Programm gibt, mit der Musik, den Beiträgen oder sogar den Mode­ratoren, die der Nutzer indi­viduell wünscht?

Meta-Daten und Algo­rithmen entschei­dend

Das öffent­lich-recht­liche Deutsch­land­radio und die Univer­sität zu Köln haben bereits in einem mehr­jäh­rigen Forschungs­pro­jekt an der Weiter­ent­wick­lung des Radios zu einem durch Nutzer indi­vidua­lisier­baren Medium gear­beitet. Der Trend geht zu personalisiertem Radio

Foto: Michael Fuhr Grund­lage dafür sind leis­tungs­fähige Empfeh­lungs­algo­rithmen, die Hörer bei der Auswahl geeig­neter jour­nalis­tischer Audio­inhalte unter­stützen. Die vorlie­genden Forschungs­ergeb­nisse zeigen, wie Texte auto­matisch mittels künst­licher Intel­ligenz analy­siert und für die konkrete indi­vidua­lisierte Programm­gestal­tung genutzt werden können.

Deutsch­land­radio mit den Programmen Deutsch­land­funk, Deutsch­land­funk Kultur, Deutsch­land­funk Nova und digi­talen Medi­enan­geboten brachte die für das Projekt notwen­dige jour­nalis­tische Exper­tise ein und stellte in großem Umfang Medi­enin­halte bereit. Ein Wirt­schafts­infor­matik-Team der Univer­sität zu Köln unter Leitung von Professor Detlef Schoder arbei­tete unter anderem daran, aus diesen Inhalten auto­matisch Meta-Daten zu gene­rieren, um jour­nalis­tische Beiträge zweck­mäßig zu kate­gori­sieren.

Teil­pro­jekte befassten sich mit proto­typi­schen Umset­zungen, um auch früh erste Nutzer­erfah­rungen bei der infor­mati­ons­tech­nischen Gestal­tung eines indi­vidua­lisierten Radios zu berück­sich­tigen. Dabei wurden verschie­dene Nutzer­ober­flä­chen zur Visua­lisie­rung und zum Editieren thema­tischer Inter­essen für einzelne Nutzer entworfen und getestet. Diese können ihre Präfe­renzen, die ein Empfeh­lungs­system aus ihrem Nutzungs­ver­halten ableitet, auf einfache Weise einsehen und entspre­chend ihrer jewei­ligen Infor­mati­ons­bedürf­nisse für ihr eigenes Radio­erlebnis konfi­gurieren. Herz­stück der Forschungs­arbeiten ist ein "Radio Recom­mender System", das in die indi­vidua­lisierte Radio­zukunft weist.

Perso­nali­siertes Programm in der Dlf Audio­thek

Nach den viel­ver­spre­chenden Ergeb­nissen will Deutsch­land­radio nun laut eigenen Angaben an prak­tischen an Umset­zungs­fragen arbeiten. Hierzu soll ein Empfeh­lungs­system für die unter­schied­lichen Online-Ausspiel­wege aufge­baut werden. In einem ersten Schritt soll dabei ein perso­nali­siertes Themen­band in die Deutsch­land­funk Audio­thek inte­griert werden. In der App sollen Hörer nach ihren indi­vidu­ellen Inter­essen zusam­men­gestellte Audio­bei­träge in einem perso­nali­sierten Stream präsen­tiert bekommen. Die Dlf Audio­thek ist im Apple App Store und im Google Play-Store kostenlos verfügbar.

In unserem Podcast haben wir uns mit der Frage beschäf­tigt, ob sich das Radio derzeit selbst abschafft.