Report: Menschen hören 21 Stunden Musik pro Woche

Einem Report der Inter­national Fede­ration of the Phono­gra­phic Industry (IFPI) in London zufolge ist der Musik-Konsum über verschie­dene Kanäle ange­stiegen.

Menschen in Deutsch­land hören einem Report zufolge pro Woche durch­schnitt­lich 21 Stunden Musik - und damit etwa einein­halb Stunden mehr als vor einem Jahr (19,3 Stunden). Die meisten (27 Prozent) hören demnach Radio inklu­sive Online-Radio, dicht gefolgt von Premium Audio-Strea­ming (25 Prozent).

Video-Strea­ming kommt mit 14 Prozent an dritter Stelle, wie aus dem Report "Enga­ging with Music 2022" der Inter­national Fede­ration of the Phono­gra­phic Industry (IFPI) in London hervor­geht. Gekaufte physi­sche Tonträger und Down­loads nehmen den Angaben nach mit 12 Prozent den vierten Platz ein, dahinter kommen mit 6 Prozent Kurz-Video-Apps.

"Musik-Fans hören heute mehr Musik als je zuvor"

Dem Report "Engaging with Music 2022" zufolge hören Menschen in Deutschland mehr Musik

Bild: Image licensed by Ingram Image Insge­samt waren an dem Report 44.000 Menschen zwischen 16 und 64 Jahren in 22 Ländern betei­ligt. Durch­schnitt­lich hörten sie 20,1 Stunden Musik pro Woche - im vergan­genen Jahr waren es laut Report 18,4 Stunden. "Musik-Fans hören heute mehr Musik als je zuvor", teilte die IFPI mit.

Welt­weit gaben etwa 30 Prozent der Befragten an, Musik über unli­zen­zierte oder ille­gale Wege zu hören oder zu kaufen. In Deutsch­land waren es laut Report nur 21 Prozent.

Deutsch­land gehört bei Premium-Abos zur Welt­spitze

Ob Hip-Hop, Rock, Pop oder Samba: "Menschen hören Musik auf allen zur Verfü­gung stehenden Wegen. Span­nend für uns in Deutsch­land ist dabei, dass die Fans sich zunächst vergleichs­weise viel Zeit genommen haben, um das Audio-Strea­ming in ihre Welt zu inte­grieren, dass wir aber inzwi­schen zur Welt­spitze gehören, wenn es um die Nutzung von Premium-Abos geht", teilte der Vorstands­vor­sit­zende des Bundes­ver­bandes Musik­indus­trie (BVMI), Florian Drücke, mit.

